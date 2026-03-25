भारत का नया लेबर लॉ फ्रेमवर्क धीरे-धीरे देश के वर्कप्लेस नियमों को नया आकार दे रहा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर कर्मचारियों की छुट्टियों (Employee Leave) से जुड़ी नीतियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब कंपनियों को इन्हें अधिक पारदर्शी, मानकीकृत और कर्मचारी-केंद्रित बनाना होगा।

21 नवंबर 2025 से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH&WC) कोड, 2020 के लागू होने के साथ ही कंपनियों के लिए अपनी लीव पॉलिसी को नए नियमों के अनुरूप ढालना जरूरी हो गया है। इस कोड का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करना और पूरे देश में श्रम नियमों को अधिक व्यवस्थित तथा एक समान बनाना है।

इस संबंध में श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट FAQs कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टता देते हैं।

क्या है OSH&WC Code, 2020?

Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (OSH&WC Code, 2020) का उद्देश्य देश में काम करने की परिस्थितियों, सेफ्टी और वर्कर्स के वेलफेयर को बेहतर बनाना है। यह कोड 13 पुराने लेबर कानूनों को मिलाकर एक एकीकृत फ्रेमवर्क तैयार करता है ताकि नियम सरल और एकसमान बन सकें।

यह कोड मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के वर्कर्स पर लागू होता है:

– फैक्ट्री वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और माइग्रेंट वर्कर्स

– सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई और वर्किंग जर्नलिस्ट

– ऐसे सुपरवाइजर जिनकी मासिक सैलरी 18000 रुपये तक है।

जरूरी बात यह है कि कोड के तहत छुट्टी से जुड़े नियम सभी कर्मचारी पर एक जैसे लागू नहीं होते हैं। जैसा कि FAQs में साफ किया गया है, ये नियम खास तौर पर तय सैलरी लिमिट के अंदर आने वाले वर्कर्स और कुछ सुपरवाइजर पर लागू होते हैं।

छुट्टी पॉलिसी में मुख्य बदलाव –

छुट्टी को आगे ले जाने पर लिमिट (Cap on carry forward of leave)

वर्कर्स अब 30 दिन तक की कमाई हुई छुट्टी को अगले कैलेंडर साल में आगे ले जा सकते हैं। इस लिमिट से ज्यादा की कोई भी छुट्टी हमेशा के लिए जमा नहीं की जा सकती।

अगर छुट्टी देने से मना किया जाता है तो कोई लिमिट नहीं (No limit if leave is denied)

अगर कोई वर्कर छुट्टी के लिए अप्लाई करता है लेकिन एम्प्लॉयर मना कर देता है, तो ऐसी छुट्टी को बिना किसी लिमिट के आगे बढ़ाया जा सकता है। यह एम्प्लॉयर्स को छुट्टी की रिक्वेस्ट को मनमाने ढंग से मना करने और हक खोने से रोकता है।

जरूरी लीव एनकैशमेंट (Mandatory leave encashment)

हालांकि कोड में एनकैशमेंट की कोई मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की गई है, लेकिन यह अलग होने के समय लीव को एनकैश करने और असल में साल के आखिर में ज्यादा लीव (30 दिन से ज्यादा) को एनकैश करने की इजाजत देता है। वर्कर साफ तौर पर इस्तेमाल न हुई लीव को खोने के बजाय उससे पैसे कमाने के हकदार हैं।

एलिजिबिलिटी वर्कर-सेंट्रिक बनी हुई है

FAQs में यह साफ किया गया है कि लीव एनकैशमेंट के नियम कोड की डेफिनिशन के तहत सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई सहित वर्कर पर लागू होते हैं।

कैरी फॉरवर्ड नियमों में खास बदलाव

अब कर्मचारी 30 दिन तक की बिना इस्तेमाल की हुई कमाई/सालाना छुट्टी को अगले कैलेंडर साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 30 दिन से ज्यादा की कोई भी बची हुई छुट्टी साल के आखिर में एम्प्लॉयर को कैश (कैश में पेमेंट) करानी होगी, ताकि बिना किसी तय समय के जमा होने से बचा जा सके।

अगर कोई कर्मचारी छुट्टी के लिए अप्लाई करता है और एम्प्लॉयर मना कर देता है, तो मना की गई छुट्टी को बिना किसी लिमिट के कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, जिससे वर्कर को मनमाने तरीके से मना करने से बचाया जा सके।

कर्मचारियों के लिए असर

इस बदलाव से कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी अर्जित छुट्टी बिना इस्तेमाल किए खत्म न हो। साथ ही कर्मचारियों को अधिक दिनों की छुट्टी के बदले जरूरी कैश मुआवज़ा पाने का अधिकार भी मिलता है और उनके आराम व वर्क-लाइफ बैलेंस का अधिकार और मजबूत होता है।

इसके अलावा पेड छुट्टी के लिए पात्रता भी आसान हो गई है। पहले जहां कर्मचारियों को पेड लीव पाने के लिए 240 दिन काम करना पड़ता था, वहीं अब सिर्फ 180 दिन काम करने के बाद ही वे इसके लिए पात्र हो जाएंगे।

दूसरी ओर कंपनियों के लिए भी कुछ बदलाव जरूरी होंगे। उन्हें अपनी HR पॉलिसी, लीव ट्रैकिंग सिस्टम और कर्मचारी हैंडबुक को अपडेट करना होगा। यदि कंपनियां अतिरिक्त छुट्टी को कैश नहीं करतीं या मना की गई छुट्टी को कैरी-फॉरवर्ड नहीं होने देतीं, तो इससे विवाद पैदा हो सकते हैं और पेनल्टी का रिस्क भी बढ़ सकता है।

Income Tax Act 2025 को समझना हुआ आसान

आयकर कानून को आसान और स्पष्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) लागू होने की तैयारी के बीच आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है।

विभाग ने वेबसाइट पर एक नया टूल ‘Parallel Reading’ लॉन्च किया है, जिससे लोग पुराने और नए टैक्स कानून को आसानी से समझ सकेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…