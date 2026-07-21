टाटा ट्रस्ट्स में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन विजय सिंह 14 अगस्त को सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के ट्रस्टी पद से हट जाएंगे, क्योंकि इसी दिन उनका मौजूदा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही टाटा ट्रस्ट्स के साथ उनका लंबे समय से चला आ रहा जुड़ाव भी खत्म हो जाएगा।

सिंह का कार्यकाल ऐसे समय में समाप्त हो रहा है, जब टाटा ट्रस्ट्स कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ट्रस्ट के भीतर मतभेदों की चर्चा है और कुछ मामलों में रेगुलेटरी जांच भी चल रही है। ऐसे में उनका पद छोड़ना काफी अहम माना जा रहा है।

टाटा ट्रस्ट्स देश के सबसे बड़े परोपकारी संस्थानों में से एक है और टाटा समूह में भी इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। ऐसे में विजय सिंह के जाने के बाद ट्रस्ट की आगे की रणनीति और नेतृत्व को लेकर भी नजरें बनी रहेंगी।

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 78 साल के सिंह ने बताया कि उन्होंने अगला कार्यकाल न लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, “रतन टाटा के निधन के बाद ट्रस्ट में जो माहौल बदला है, वह चिंताजनक है और भविष्य को लेकर संदेह पैदा करता है।”

उन्होंने कहा, “मैं अपनी मौजूदा उम्र के बाद SRTT में बने नहीं रहना चाहता और मौजूदा कार्यकाल के बाद किसी अन्य ट्रस्ट में भी अपना कार्यकाल नहीं बढ़ाऊंगा।”

हालांकि, सिंह एक और साल के लिए ‘सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट’ के ट्रस्टी बने रहेंगे। टाटा ट्रस्ट्स, होल्डिंग कंपनी ‘टाटा संस’ की 66% मालिक है।

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मई में सिंह और साथी वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने ‘टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट’ (TEDT) से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने उनकी दोबारा नियुक्ति का विरोध किया था।

मिस्त्री ने ‘बाई हीराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन’ के ट्रस्टी के तौर पर सिंह और श्रीनिवासन की योग्यता को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि वे 1923 के ट्रस्ट डीड की शर्तों को पूरा नहीं करते, जिसके अनुसार ट्रस्टी का पारसी ज़ोरोस्ट्रियन होना और मुंबई का स्थायी निवासी होना जरूरी है।

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सरकार असंगठित और फॉर्मल क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम पर काम कर रही है, जिसमें समय के साथ कंट्रीब्यूशन जमा होगा और इसे लंबे समय की सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा, जिस पर वार्षिक ब्याज जमा होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…