टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Limited) में एक बड़े बदलाव का दौर शुरू होने जा रहा है। कंपनी के चेयरमैन नोएल टाटा ने संकेत दिया है कि 23 जून को आयोजित 47वीं AGM उनके चेयरमैन के रूप में आखिरी बैठक थी।

करीब तीन दशक तक ट्रेंट की अगुवाई करने के बाद नोएल टाटा अब चेयरमैन पद छोड़ने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी ने रिटेल कारोबार में मजबूत पहचान बनाई और तेजी से विस्तार किया।

नोएल टाटा ने शेयरधारकों से कहा, ‘जैसा कि आप जानते होंगे, चेयरमैन के तौर पर यह मेरी आखिरी सालाना आम बैठक होगी।’ नोएल टाटा नवंबर में 70 साल के हो जाएंगे।

क्यों हट रहे हैं नोएल टाटा?

नोएल टाटा ऐसे समय में ट्रेंट के चेयरमैन पद से हट रहे हैं, जब वे टाटा ग्रुप में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए निर्धारित रिटायरमेंट आयु के करीब पहुंच चुके हैं। नवंबर 2026 में वे 70 वर्ष के हो जाएंगे, जिसके बाद समूह की नीति के तहत उनका पद छोड़ना तय माना जा रहा है।

उनके नेतृत्व में ट्रेंट ने जबरदस्त विकास किया है। कंपनी एक समय केवल वेस्टसाइड (Westside) के एक स्टोर तक सीमित थी, लेकिन आज यह वेस्टसाइड, जूडियो (Zudio), स्टार (Star) और अन्य रिटेल ब्रांड्स के साथ देश के सबसे बड़े फैशन और लाइफस्टाइल रिटेल नेटवर्क में शामिल हो चुकी है। मौजूदा समय में ट्रेंट के देशभर में 1,200 से अधिक स्टोर हैं।

1998 में कंपनी में हुए थे शामिल

लक्मे के विनिवेश (Disinvestment) के बाद उनकी मां सिमोन टाटा द्वारा स्थापित ट्रेंट में नोएल टाटा 1998 में डायरेक्टर के रूप में बोर्ड में शामिल हुए थे। इसके बाद जून 1999 में उन्हें कंपनी का पहला मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया।

उन्होंने 11 साल से अधिक समय तक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया और विभिन्न रिटेल फॉर्मेट्स में कंपनी के विस्तार की अगुवाई की। अगस्त 2010 में उन्हें ट्रेंट का नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया और मार्च 2014 में वे कंपनी के चेयरमैन नियुक्त हुए।

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टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कम्युनिकेशन में टॉप मैनेजमेंट बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी ने गणपति एस. लक्ष्मीनारायणन को पांच साल की अवधि के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…