दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले की घोषणा की है।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। डीए बढ़ने से उनकी हर महीने मिलने वाली सैलरी में इजाफा होगा। दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बढ़ते खर्चों के बीच कुछ राहत मिल सकती है।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसमें बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलने वाली डीए की रकम बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार के इस ऐलान से कर्मचारियों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी…

कर्मठ कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 नवंबर को 5% डीए दिया जाएगा। पिछली बार के बकाया 1% डीए को भी इसमें जोड़ दिया गया है। इस संबंध में आज ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।



सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने परिवारों के साथ हर्षोल्लास से दीपावली का त्योहार मनाएँ। हमारी सरकार की ओर से आप सभी… pic.twitter.com/W1EKOuDFkb — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) October 23, 2026

इन कर्मचारियों को मिलेंगे अतिरिक्त 10000 रुपये

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अतिरिक्त 10000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों के इस वर्ग को और अधिक आर्थिक मदद मिलेगी।

इस घोषणा से त्योहारी खर्चों के बीच सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद, इसे लागू करने की प्रक्रिया और भुगतान की शर्तों सहित अन्य विवरण स्पष्ट हो जाएंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार

वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार की ओर से डीए बढ़ाने को लेकर आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। डीए में बढ़ोतरी होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और उन्हें महंगाई से कुछ राहत मिलेगी।

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केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के अंतर्गत करीब 50 लाख से अधिक कर्मचारी हैं जबकि 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी आते हैं। 8वें वेतन आयोग के फैसले के अनुसार ही इनकी सैलरी में वृद्धि होगी। ऐसे में एक और सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सैलरी भी 8वें वेतन आयोग के जरिए बढ़ेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…