सितंबर में दिल्ली, दानापुर, अयोध्या, वाराणसी और आनंद विहार के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। त्योहार और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 3 जोड़ी आरक्षित स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है।
ये स्पेशल ट्रेनें सितंबर की अलग-अलग तारीखों पर सीमित फेरों के लिए चलेंगी। इससे इन रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में राहत मिलने की उम्मीद है…
नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल ट्रेन
उत्तर रेलवे की ओर से 04090/04089 नई दिल्ली-दानापुर-नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस चलाई जाएगी। यह ट्रेन कुल 8 फेरे लगाएगी।
चलने की तारीखें:
- – 04090 (नई दिल्ली-दानापुर): 4, 11, 18 और 25 सितंबर 2026 (हर शुक्रवार)
- – 04089 (दानापुर-नई दिल्ली): 5, 12, 19 और 26 सितंबर 2026 (हर शनिवार)
नई दिल्ली से ट्रेन रात 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3:00 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में दानापुर से शाम 4:40 बजे चलकर अगले दिन सुबह 9:45 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल (दोनों दिशाओं में स्टॉपेज)
गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर।
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अयोध्या कैंट-आनंद विहार स्पेशल
रेलवे ने 04213/04214 अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस भी चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन केवल 2 फेरे लगाएगी।
चलने की तारीखें:
- – 04213: 3 सितंबर 2026 (गुरुवार)
- – 04214: 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार)
अयोध्या कैंट से ट्रेन शाम 6:20 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6:10 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में आनंद विहार से सुबह 8:20 बजे प्रस्थान करेगी।
आनंद विहार-वाराणसी स्पेशल (दोनों दिशाओं में स्टॉपेज)
गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जंघई और वाराणसी।
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वाराणसी-आनंद विहार स्पेशल
यात्रियों की मांग को देखते हुए 04217/04218 वाराणसी–आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस भी चलाई जाएगी। यह ट्रेन भी 2 फेरे संचालित होगी।
चलने की तारीखें:
- – 04217: 3 सितंबर 2026 (गुरुवार)
- – 04218: 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार)
वाराणसी से ट्रेन दोपहर 3:40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:10 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में आनंद विहार से सुबह 8:30 बजे प्रस्थान करेगी।
नई दिल्ली-अयोध्या स्पेशल (दोनों दिशाओं में स्टॉपेज)
गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या धाम।
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