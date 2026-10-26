Special Train: पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पेशल किराये पर चलने वाली दो स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाने का फैसला किया है।

इससे यात्रियों को आने जाने के लिए अतिरिक्त ट्रिप की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने इन ट्रेनों के संचालन की तारीखों और टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी भी शेयर की है।

बांद्रा टर्मिनस – भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ें

पश्चिम रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 04828 बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी स्पेशल के फेरों को 29 नवंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह ट्रेन हर रविवार को चलेगी।

वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 04827 भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस स्पेशल के फेरों को 28 नवंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। यह ट्रेन हर शनिवार को चलेगी। दोनों ट्रेनें स्पेशल किराये पर चलेंगी।

Western Railway Extends Special Train Trips



To meet additional travel demand and ensure passenger convenience, Western Railway has decided to extend the trips of Special Trains running on Special Fare.



The booking for extended trips of Train No. 04828 will open on 27.10.2026 at… pic.twitter.com/QjdVl06zoD — Western Railway (@WesternRly) October 24, 2026

टिकट बुकिंग कब होगी शुरू?

ट्रेन नंबर 04828 के बढ़ाए गए फेरों के लिए टिकट बुकिंग 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। यात्री रेलवे के आरक्षण काउंटर (PRS) और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं।

कहां चेक करें ट्रेन का टाइम टेबल?

यात्रा से जुड़ी विस्तृत जानकारी, जैसे ट्रेन के ठहराव, समय और कोच की जानकारी के लिए यात्री भारतीय रेलवे की आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in/ पर जा सकते हैं।

यात्रियों को टिकट बुकिंग से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान

महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह अपडेट काम का है। स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ने से उन लोगों को सुविधा मिल सकती है, जो आने वाले दिनों में इन दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने की योजना बना रहे हैं।

खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन में सीट की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यात्री टिकट बुकिंग शुरू होने के बाद अपनी जरूरत के हिसाब से सीट आरक्षित करा सकते हैं।

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भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सर्दियों में कोहरे के दौरान 13 ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुसार, चार ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनें चुनिंदा दिनों पर कम फेरों (ट्रिप्स) के साथ चलेंगी। दो ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…