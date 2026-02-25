SIP का मैजिक: आज के समय में लाखों भारतीय निवेशकों के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) पैसे बनाने का एक अहम जरिया बन गया है। छोटी-छोटी रकम से नियमित निवेश करने की सुविधा इसे आम लोगों के लिए आसान बनाती है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के जारी डेटा के मुताबिक, जनवरी 2026 में म्यूचुअल फंड SIP में 31,002 करोड़ रुपये का निवेश आया।

अगर आप भी इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं और आपका लक्ष्य 60 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड जमा करना है, तो आपको हर महीने SIP के जरिए कितना निवेश करना चाहिए? आइए इसे अलग-अलग शुरुआती उम्र के आधार पर समझते हैं …

मान लीजिए आपका सालाना रिटर्न 15% है

हम इस कैलकुलेशन के लिए 15% का वार्षिक रिटर्न मानते हैं। यह अनरियलिस्टिक नहीं है – मिड-कैप, स्मॉल-कैप, और फ्लेक्सी-कैप/मल्टी-कैप फंड जैसी कई हाई-परफॉर्मिंग इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने हिस्टॉरिकली 20+ साल के लंबे समय में 15% से ज्यादा का एवरेज रिटर्न दिया है। हालांकि, यह सिर्फ उदाहरण के लिए एक मान लिया गया है। असल रिटर्न मार्केट साइकिल के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।

25 साल

अगर आप एसआईपी 25 वर्ष की उम्र में शुरू करते हैं –

– निवेश का समय: 35 वर्ष (60 वर्ष की उम्र तक)

– रिटर्न की उम्मीद : 15% सालाना

– महीने की SIP जरूरी: 1000 रुपये

अगर कोई 25 वर्ष का व्यक्ति 35 वर्ष तक लगातार 15% रिटर्न पर हर महीने सिर्फ 1000 रुपये निवेश करता है, तो 60 वर्ष की उम्र में जमा रकम लगभग 1.14 करोड़ रुपये होगी। यही समय और कंपाउंडिंग की ताकत है।

30 साल

अगर आप एसआईपी 30 वर्ष की उम्र में शुरू करते हैं –

– निवेश का समय: 30 साल

– महीने की SIP जरूरी: 2000 रुपये

पांच साल बाद शुरू करने का मतलब है कि आपको महीने का इन्वेस्टमेंट दोगुना करना होगा। अगर कोई 30 साल का व्यक्ति 30 साल के लिए 15% पर हर महीने 2000 रुपये निवेश करता है, तो 60 वर्ष की उम्र में फंड लगभग 1.12 करोड़ रुपये होगा। पांच साल की देरी ने हर महीने की मेहनत को दोगुना कर दिया है। इन्वेस्टिंग में टालमटोल करना इतना महंगा पड़ सकता है।

40 साल

अगर 40 साल की उम्र में SIP शुरू किया जाए –

– निवेश का समय: 20 साल

– महीने की SIP जरूरी: 7500 रुपये

रिटायरमेंट में सिर्फ 20 साल बचे हैं, तो 40 साल के व्यक्ति को 15% सालाना रिटर्न पर 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने के लिए हर महीने लगभग 7500 निवेश करने होंगे।

इसकी तुलना 25 साल की उम्र में 1000 रुपये से करें। यह फ़र्क बहुत बड़ा है इसलिए नहीं कि रिटर्न बदल गया, बल्कि इसलिए कि समय कम हो गया।

देर से शुरू कर रहे हैं? स्टेप-अप एसआईपी कर सकता है मदद

निवेश में अक्सर कहा जाता है कि शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। अगर कोई काफी देर से शुरू करता है, तो भी इसकी भरपाई करने के तरीके हैं। एक पावरफुल टूल स्टेप-अप SIP है, जिसमें निवेशक हर साल SIP की रकम बढ़ाता है।

मान लीजिए

– निवेशक 45 साल की उम्र में शुरू करता है।

– हर महीने 10,000 रुपये से शुरू करता है।

– हर वर्ष एसआईपी में 10% की बढ़ोतरी करता है।

– 60 वर्ष की उम्र (15 वर्ष) तक निवेश करता है।

– माना गया रिटर्न: 15%

– इस मामले में निवेशक रिटायरमेंट तक लगभग 1.02 करोड़ रुपये जमा कर सकता है।

यह उदाहरण साफ दिखाता है कि सालाना स्टेप-अप के साथ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग खोए हुए समय की भरपाई करने में मदद कर सकता है।

जरूरी सावधानी: 15% की गारंटी नहीं है

हालांकि 15% का इस्तेमाल उदाहरण के लिए किया गया है, निवेशक को याद रखना चाहिए कि पिछले रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं, इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलाटाइल होते हैं, मार्केट साइकिल के दौरान रिटर्न में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है, अलग-अलग फंड कैटेगरी में अलग-अलग लेवल का रिस्क होता है।

35 साल के समय में आराम से एवरेज ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन कम समय में वोलैटिलिटी हो सकती है। इसलिए, उम्मीदें रियलिस्टिक होनी चाहिए और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से होनी चाहिए।

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।