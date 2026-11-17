सरकार ने सोमवार से प्री-बजट परामर्श की शुरुआत कर दी। पहली बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों के बीच इक्विटी पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स(LTCG) टैक्स को लेकर चर्चा हुई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुछ अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया कि इक्विटी पर एलटीसीजी टैक्स को कम करने की जरूरत नहीं है और विदेशी निवेशकों को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, कुछ लोगों ने इसके विपरीत राय भी रखी।

चर्चा के बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने जनसत्ता की सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “इस पर काफी बहस हुई, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई।” बैठक में शामिल एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने-अपने सुझाव दिए और किसी एक राय का दबदबा नहीं रहा।

हालांकि, कुछ अन्य लोगों का मानना ​​है कि अब एलटीसीजी टैक्स घटाने के पक्ष में “ज्यादा लोग नहीं हैं”, क्योंकि हालात बदल गए हैं। हाल के हफ्तों में भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह काफी तेजी से बढ़ा है।

नवंबर के पहले पखवाड़े में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) ने 9.53 अरब डॉलर के भारतीय शेयर खरीदे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा मासिक निवेश है। इस बड़े बदलाव के चलते पिछले पांच हफ्तों में निफ्टी में 14% की तेजी आई है।

बैठक में शामिल एक अन्य व्यक्ति ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “सरकारी अधिकारियों ने खुद कुछ नहीं कहा, बल्कि अर्थशास्त्रियों की बातें सुनीं। लेकिन बैठक का माहौल ऐसा था कि वहां मौजूद लोग विदेशी निवेशकों के लिए एलटीसीजी टैक्स घटाने या उन्हें कोई छूट देने के पक्ष में नहीं थे।”

टैक्स में राहत की मांग

जून में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रुपये को सहारा देने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए थे। इसके तहत, सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स को हटा दिया गया था। तब से विदेशी निवेशकों, टैक्स विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं की ओर से यह मांग उठ रही है कि भारत को इक्विटी पर लगने वाले एलटीसीजी टैक्स को या तो खत्म कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। फिलहाल यह टैक्स 12.5% ​​है।

सरकार के भीतर भी इस बात पर विचार-विमर्श चल रहा है कि क्या यह राहत दी जानी चाहिए या नहीं। पिछले महीने एक कार्यक्रम में बोलते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि LTCG टैक्स पर हो रही बहस “सकारात्मक” है और वह इस विषय पर और अधिक सुनना चाहती हैं।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि अगले साल के बजट की तैयारी के दौरान सरकार के आंतरिक विचार-विमर्श में घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशकों के लिए LTCG (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स) टैक्स को कम करना शामिल है। साथ ही, विदेशी निवेशकों को यह टैक्स रुपये के बजाय डॉलर के आधार पर हुए मुनाफे पर चुकाने की छूट देने पर भी चर्चा हो रही है।

2026-27 में अब तक, FPIs (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) भारतीय शेयरों के नेट सेलर (शुद्ध विक्रेता) बने हुए हैं, जिन्होंने कुल 7.67 अरब डॉलर के शेयर बेचे हैं। 2024-25 और 2025-26 को मिलाकर, FPIs ने कुल 34.32 अरब डॉलर के भारतीय शेयर बेचे हैं।

ऊपर बताए गए व्यक्ति ने कहा, “वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बदलने वाला है और अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों को देखते हुए अब अधिक स्थिरता की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है।”

वित्तीय विवेक पर जोर

सोमवार को हुई बैठक में सरकार की वित्तीय स्थिति भी चर्चा का एक मुख्य विषय रही। बैठक में शामिल कई लोगों ने कहा कि सभी का मानना ​​है कि वित्तीय विवेक बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निवेश पर लगातार ध्यान देने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।

2026-27 के केंद्रीय बजट में GDP के 4.3% के राजकोषीय घाटे (फिस्कल डेफिसिट) का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, बजट पेश होने के कुछ ही समय बाद पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हो गया, जिससे वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में भारी उछाल आया। इसमें ऊर्जा और उर्वरक जैसी चीजें शामिल हैं, जो भारत के प्रमुख आयात हैं।

महंगाई के मुद्दे पर अर्थशास्त्रियों का मानना ​​था कि मौजूदा उच्च महंगाई दर बहुत चिंताजनक नहीं है, क्योंकि इसके लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बने रहने की उम्मीद नहीं है। पिछले हफ्ते जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई दर (रिटेल इन्फ्लेशन) दो साल में पहली बार 6% के पार पहुंच गई।

बैठक में वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, जिनमें आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन शामिल थे। दिन में बाद में, निर्मला सीतारमण ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बजट-पूर्व परामर्श की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की।

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार को राहत देने की तैयारी

पिछले करीब दो साल से शेयर बाजार में कोई खास बढ़त दर्ज नहीं की गई है। अब खबर है कि केंद्र सरकार बजट 2027-28 में निवेशकों को राहत देने के विकल्पों पर चर्चा कर रही है। इनमें शेयरों से होने वाले लंबे समय के मुनाफे (Long Term Capital Gain Tax) पर लगने वाला टैक्स घटाना और विदेशी निवेशकों को रुपये के बजाय डॉलर में हुए मुनाफे के आधार पर टैक्स देने जैसी सुविधा देना शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…