LPG, Oil, Gas Supply Crisis/Price Live: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण एलपीजी और ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 जारी कर गैस के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का फैसला किया है। इस आदेश के तहत घरेलू PNG, CNG, उर्वरक और जरूरी इंडस्ट्रीज जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि देश में ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो और जरूरी क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता बनी रहे। सरकार द्वारा कुकिंग गैस सिलेंडर की आपूर्ति को अस्थायी रूप से शिक्षा और अस्पताल जैसे प्राथमिक क्षेत्रों तक सीमित करने के फैसले के बाद होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर दबाव बढ़ गया है।

Moneycontrol की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रेस्टोरेंट संचालक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द ही सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो उनके संचालन में बाधा आ सकती है। इंडस्ट्री संगठनों का कहना है कि खाने-पीने के प्रतिष्ठान नियमित रूप से LPG की डिलीवरी पर निर्भर रहते हैं और आमतौर पर बड़े भंडार नहीं रखते। ऐसे में कुछ रेस्टोरेंट को मेन्यू सीमित करने, काम के घंटे घटाने या अस्थायी रूप से बंद करने पर भी विचार करना पड़ सकता है। पढ़ें हर अपडेट लाइव…

LPG, Oil, Gas Supply Crisis/Price FAQ

सवाल: सरकार ने गैस सप्लाई को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है?

जवाब: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 जारी किया है जिसके तहत गैस के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जरूरी क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

सवाल: किन सेक्टर को गैस सप्लाई में प्राथमिकता दी जाएगी?

जवाब: नए आदेश के तहत घरेलू PNG, CNG, उर्वरक उद्योग और कुछ जरूरी इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो।

सवाल: होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ सकता है?

जवाब: कुकिंग गैस सिलेंडर की सप्लाई सीमित होने से होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर दबाव बढ़ सकता है। कई रेस्टोरेंट को मेन्यू कम करना, काम के घंटे घटाना या अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है।

सवाल: किन शहरों में रेस्टोरेंट मालिकों ने चिंता जताई है?

जवाब: बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रेस्टोरेंट संचालकों ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो संचालन प्रभावित हो सकता है।

सवाल: सप्लाई में कमी की मुख्य वजह क्या है?

जवाब: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण LNG और ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके चलते सरकार को गैस सप्लाई को प्राथमिक क्षेत्रों के लिए नियंत्रित करना पड़ा है।

Live Updates