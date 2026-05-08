पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच मार्च की शुरुआत से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के प्रभावी रूप से बंद होने से भारत की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की सप्लाई पर काफी बुरा असर पड़ा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए खाड़ी देशों से होने वाले आयात पर ज्यादा निर्भर रहता है।

जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाले डेटा से पता चलता है कि मार्च और अप्रैल में एलपीजी का आयात तेजी से गिरा है और 2025-26 के ज्यादातर समय के औसत आयात की तुलना में आधा रह गया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाज़ों की आवाजाही कब तक युद्ध से पहले वाली सामान्य स्थिति में लौटेगी, इस बारे में लगातार बनी अनिश्चितता और स्पष्टता की कमी के चलते, भारत के सामने एलपीजी सप्लाई की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी सप्लाई की कमी बनी रहेगी।

होर्मुज जलडमरूमध्य एक अहम समुद्री मार्ग है, जिससे होकर आमतौर पर दुनिया भर के पेट्रोलियम का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है और यह नाममात्र की रह गई है।

भारत अपनी एलपीजी की खपत का लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा करता है और इस आयात का 90% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। एलएनजी के आयात के मामले में (जिस पर भारत अपनी प्राकृतिक गैस की आधी जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्भर है ) इस जलडमरूमध्य की हिस्सेदारी 55-60% है। जहां तक कच्चे तेल की बात है, तो इसका लगभग 40% हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर आता है।

डेटा क्या दिखाता है?

कमोडिटी मार्केट के विश्लेषण से जुड़ी कंपनी Kpler के अनुसार, 2025-26 के शुरुआती 11 महीनों (अप्रैल से फरवरी तक) में एलपीजी का औसत आयात लगभग 20 लाख टन प्रति माह रहा।

डेटा से पता चलता है कि मार्च में यह आंकड़ा तेजी से गिरकर 11 लाख टन रह गया और अप्रैल में इसमें और गिरावट आई, जिससे यह 9.5 लाख टन पर पहुंच गया।

इस व्यवधान के कारण औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को होने वाली एलपीजी की सप्लाई में कटौती (राशनिंग) करनी पड़ी है, ताकि उन 33 करोड़ परिवारों को प्राथमिकता दी जा सके जिनके घरों में एलपीजी पर ही खाना बनता है। मांग को नियंत्रित करने के एक उपाय के तौर पर, परिवारों द्वारा एलपीजी रिफिल की बुकिंग के बीच रखे जाने वाले न्यूनतम अंतराल को भी बढ़ा दिया गया है।

घरेलू रिफाइनरियां भी एलपीजी का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि आयात में आई कमी की कुछ हद तक भरपाई की जा सके; इसके साथ ही, रिफाइनरी कंपनियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे अन्य क्षेत्रों से एलपीजी की खेप (कार्गो) हासिल करने के लिए भी ज़ोर-शोर से प्रयास कर रही हैं।

कूटनीतिक प्रयासों के जरिए, सरकार फारसी खाड़ी में फंसे हुए एलपीजी के नौ टैंकरों को वहां से निकालने में सफल रही। रिफाइनरों की घरेलू एलपीजी उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिशों से, पश्चिम एशिया में संघर्ष से पहले के स्तरों की तुलना में एलपीजी उत्पादन में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि देश का अपना एलपीजी उत्पादन अब मांग का लगभग 55% पूरा कर रहा है, जबकि पहले यह 40% था। हालांकि, आपूर्ति में कमी अभी भी इतनी ज्यादा है कि उसे पूरा करना मुश्किल है।

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जब तक होर्मुज में यातायात सामान्य नहीं हो जाता, तब तक आपूर्ति तंग रहेगी

Kpler में मॉडलिंग और रिफाइनिंग के मैनेजर सुमित रितोजिया के अनुसार, “निकट भविष्य में एलपीजी आयात की उपलब्धता कम बनी रह सकती है।” “हालांकि, जैसा कि मार्च और अप्रैल में देखा गया, भारत ईरान और खाड़ी देशों के उत्पादकों के साथ करीबी तालमेल बिठाकर चुनिंदा कार्गो आवाजाही सुनिश्चित करने में सफल रहा है। कई भारत-बाध्य एलपीजी जहाज़ों ने बाधाओं के बावजूद जलडमरूमध्य को सफलतापूर्वक पार किया है…”

उन्होंने कहा, “मई में आयात बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि एलपीजी स्रोतों में विविधता लाने का काम जारी है, और अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आपूर्ति आने की संभावना है। हालांकि, निकट भविष्य में कुल आपूर्ति का माहौल तंग रहने की संभावना है, जिससे भारत की कुल एलपीजी मांग पर असर पड़ रहा है।”

देश की सालाना एलपीजी खपत लगभग 33 मिलियन टन है, जिसमें आयात पर निर्भरता का स्तर 60% है। लेकिन आपूर्ति में बाधा को देखते हुए, पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, एलपीजी की खपत घटकर लगभग 80,000 टन प्रतिदिन (पहले 90,000 टन थी) रह गई है।

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम प्रारंभिक आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल में एलपीजी की खपत पिछले साल की तुलना में 16.2% घटकर 2.2 मिलियन टन रह गई। यह मार्च के 2.4 मिलियन टन के स्तर से भी थोड़ा कम था। मार्च में पिछले साल की तुलना में खपत में 12.8% की गिरावट दर्ज की गई थी।

17 अप्रैल को, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा था कि घरों से एलपीजी की मांग मार्च में घबराहट में की गई बुकिंग के दौरान देखे गए उच्चतम स्तरों से काफी कम हो गई है, और गर्मियों की शुरुआत के साथ इसके और कम होने की उम्मीद है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने 17 अप्रैल को कहा था. “हम प्रतिदिन 46 लाख से 50 लाख के बीच बुकिंग देख रहे हैं, जो पहले 50 लाख से ज्यादा थी।” “और डिलीवरी सामान्य हैं,” सर्दियों के दौरान खपत ज्यादा होती है, जब खाना पकाने के अलावा हीटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है।

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