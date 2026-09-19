आज के समय में आधार कार्ड सबसे जरूरी पहचान दस्तावेजों में से एक बन गया है। बैंक अकाउंट की केवाईसी हो, सिम कार्ड खरीदना हो या दूसरे कई जरूरी कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड खो जाए या खराब हो जाए, तो परेशानी हो सकती है।

अच्छी बात यह है कि UIDAI घर बैठे ऑनलाइन PVC आधार कार्ड मंगाने की सुविधा देता है। आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स में नया PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं…

कैसे करें आधार PVC कार्ड ऑर्डर?

– सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक साइट पर जाना जाए।

– यहां गेट आधार के विकल्प पर क्लिक करें।

– इसके बाद ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक करें।

– यहां आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और सेंड OTP पर क्लिक करें।

– मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें और Order Aadhaar PVC Card पर क्लिक करें।

– अब आपको आपकी सारी जानकारियों दिखाई देगी।

– आपको नेक्सट करने पर पेमेंट का विकल्प दिया जाएगा।

– पेमेंट मोड सिलेक्ट करके शुल्क का भुगतान कर दें।

– इसके बाद PVC कार्ड का ऑर्डर पूरा हो जाएगा।

कितनी लगेगी फीस?

आपको आधार PVC कार्ड को ऑनलाइन मंगाने के लिए 75 रुपये का भुगतान करना होता है। बता दें PVC कार्ड एक हार्ड कार्ड जो प्लास्टिक से बना होता है और उस पर आधार कार्ड की सारी जानकारियां प्रिंट की जाती है।

ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं आधार PVC कार्ड

आप आधार PVC कार्ड ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार केंद्र पर जाना होगा। वहां आप आवेदन कर आसानी से अपना नया आधार PVC कार्ड बनवा सकते हैं।

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