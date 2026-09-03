Layoffs: ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों में 2026 के दौरान छंटनी का सिलसिला तेज हो गया है। इस कड़ी में अमेरिकी फिनटेक कंपनी PayPal Holdings और राइड-हेलिंग दिग्गज Uber Technologies ने बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म करने का फैसला लिया है। दोनों कंपनियों की इस कार्रवाई का सीधा असर भारत पर भी पड़ा है, जहां सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।

PayPal ने भारत में करीब 600 कर्मचारियों की छंटनी की

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि पेपाल होल्डिंग्स ने भारत में विभिन्न विभागों में करीब 600 कर्मचारियों की छंटनी की है। यह छंटनी ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी फिनटेक कंपनी लागत कम करने के लिए ग्लोबल स्तर पर अपने कर्मचारियों का पुनर्गठन कर रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद स्थित पेपल के कार्यालयों में टेक, इंजीनियरिंग, संचालन, भुगतान, वित्त आदि विभागों में छंटनी की गई है।

पेपाल इंडिया में 6,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जिससे कुल कर्मचारियों की संख्या में लगभग 10% की कमी आई है।

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Uber की वैश्विक कटौती, भारत में 200-250 नौकरियां प्रभावित

दूसरी ओर, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Uber ने वैश्विक स्तर पर करीब 3,300 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है, जो उसके कुल वर्कफोर्स का लगभग 10% है।

ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इस पुनर्गठन के तहत 200 से 250 कर्मचारी प्रभावित होंगे, जिनमें टेक और ऑपरेशंस टीमें सबसे ज्यादा प्रभावित बताई जा रही हैं।

ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट की गई ये छंटनी, मई 2020 के बाद से उबर की सबसे बड़ी छंटनी है, जब महामारी के कारण मांग में आई भारी गिरावट ने इसे 6,700 नौकरियां खत्म करने के लिए मजबूर किया था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी एआई की लागत से भी जूझ रही है क्योंकि कर्मचारियों ने केवल चार महीनों में ही इस तकनीक के लिए अपना पूरा 2026 का बजट खर्च कर दिया है।

उबर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल के अंत में वैश्विक स्तर पर उसके लगभग 34,000 कर्मचारी थे।

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भारत में टेक सेक्टर में बड़ी कर्मचारी कटौती की खबर सामने आई है। माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 500 कर्मचारियों को परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान (PIP) पर रखा है, जबकि ओरेकल लगभग 3,000 कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…