Madhya Pradesh Ladli Behna Yojana 33 Installment LIVE Updates: मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए खुशखबरी है। पात्र बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त की राशि मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार, 14 फरवरी को खंडवा जिले में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के जरिए जारी करने महिलाओं के खाते में 1500 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव डीबीटी मोड के जरिए यह रकम लाड़ली बहनों को ट्रांसफर की। बता दें कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2023 में लाड़ली बहना योजना को लॉन्च किया था। यह योजना मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए हैं। इस योजना में पात्र बहनों को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के लिए अपात्र हैं ये महिलाएं
लाड़ली बहना योजना में पात्र होने के लिए स्वयं/परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
1.25 करोड़ से अधिक बहनों को ₹1,836 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण
आपके खाते में पैसे आए या नहीं ऐसे करें चेक
– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं।
– होम पेज पर दिख रहे “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
– आवेदन क्रमांक दर्ज करें।
– कैप्चा कोड दर्ज करें और “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें।
– ओटीपी को दर्ज करें और “खोजें” पर क्लिक करें।
– इसके बाद स्क्रीन पर तुरंत आपके भुगतान की स्थिति दिखाई दे जाएगी।
लाड़ली बहनों के खाते में आए 1500 रुपये
राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1500 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी है।
लाड़ली बहनों को कब से मिलेंगे 3000 रुपये?
इस योजना के तहत अभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की राशि मिलती है। सरकार के अनुसार, आने वाले वर्षों में इस राशि को और बढ़ाया जाएगा और 2028 तक इस राशि को 3000 रुपये महीना करने का लक्ष्य है।
राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर में 1500 रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे।
किन महिलाओं की अटक सकती है लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त?
जिन महिलाओं की उम्र फरवरी के महीने में 60 वर्ष या इससे ज्यादा हो चुकी है, तो उनके नाम स्वत: लाभार्थी लिस्ट से कट जाते हैं। वर्ष 2023 से अब तक हजारों महिलाएं लाड़ली बहना योजना से बाहर हो चुकी हैं।
लाड़ली बहना योजना के तहत पहले मिलते थे 1250 रुपये
पहले योजना के लिए पात्र महिलाओं को 1250 रुपये की राशि दी जाती थी। लेकिन इस साल भाईदूज पर इस राशि को बढ़ा दिया गया और अब सरकार इस योजना में 1500 रुपये देती है।
लाभार्थी लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम
क्या है लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य?
लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
लाड़ली बहना योजना के बारे में
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना को लॉन्च किया था। यह योजना मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए हैं।
1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को मिलेंगे ₹1836 करोड़
Ladli Behna Yojana 33vi Kist LIVE Updates: शिवराज सरकार ने शुरू की थी लाड़ली बहना योजना
मई 2023 में पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा लाड़ली बहना योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत हर महीने पात्र लाड़ली बहनों को 1500 रुपये की राशि दी जाती है।
आज कितनी बजे आएंगे लाड़ली बहना योजना के 33वीं किस्त के पैसे?
क्या है लाड़ली बहना योजना के लिए पात्रता?
क्या अविवाहित आवेदिका लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र है ?
नहीं, लाड़ली बहना योजना केवल विवाहित/तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए ही है ।
ऐसे देखें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम
क्या एक ही परिवार में एक से ज्यादा पात्र महिला भी आवेदन कर सकती है?
हाँ ,परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे न की संयुक्त परिवार।
आज मिलेंगे लाड़ली बहनों को 1500 रुपये
आज यानी शनिवार, 14 फरवरी को लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त के 1500 रुपये महिलाओं के खाते में आने वाले हैं। लाड़ली बहनों को ये सौगात खंडवा जिले में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के जरिए मिलेगी। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डीबीटी (Direct Bank Transfer) मोड के जरिए यह रकम लाड़ली बहनों को ट्रांसफर करेंगे।