Madhya Pradesh Ladli Behna Yojana 33 Installment LIVE Updates: मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए खुशखबरी है। पात्र बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त की राशि मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार, 14 फरवरी को खंडवा जिले में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के जरिए जारी करने महिलाओं के खाते में 1500 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव डीबीटी मोड के जरिए यह रकम लाड़ली बहनों को ट्रांसफर की। बता दें कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2023 में लाड़ली बहना योजना को लॉन्च किया था। यह योजना मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए हैं। इस योजना में पात्र बहनों को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

