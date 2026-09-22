हीरा बाजार में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक हीरों की कीमतें दो दशकों से भी ज्यादा समय के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। थोक कीमतें अब 2021 के अपने उच्चतम स्तर से लगभग 30-40 प्रतिशत नीचे हैं। यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब हीरा उद्योग कम मांग, जरूरत से ज्यादा सप्लाई और लैब में बने हीरों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। आम तौर पर बिकने वाले 1-कैरेट के प्राकृतिक गोल हीरे की खुदरा कीमत अभी 3,530 डॉलर से 3,860 डॉलर के बीच है।

लैब में बने हीरे प्राकृतिक हीरा बाजार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरे हैं। हालांकि रासायनिक रूप से ये प्राकृतिक हीरों जैसे ही होते हैं, लेकिन ये आम तौर पर 70-85% सस्ते होते हैं। TradingView की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 के बाद से सिंथेटिक हीरों की थोक कीमतों में 75 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है।

मार्च 2025 के बाद से लैब में बने हीरों की कीमतों में 29.9 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसी तरह की गुणवत्ता वाले प्राकृतिक हीरों की कीमतों में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट आई है।

चीन से बढ़ी लैब में बने हीरों की सप्लाई

चीन लैब-ग्रोन डायमंड मार्केट में एक बड़ी ताकत बन गया है और दुनिया भर में बनने वाले सिंथेटिक डायमंड का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा यहीं बनता है।

2026 की पहली छमाही में लैब में बने हीरों का चीनी निर्यात साल-दर-साल 65.3 प्रतिशत बढ़ा, जिससे पहले से ही कमजोर बाजार पर और दबाव बढ़ गया।

सस्ते पत्थरों की बढ़ती सप्लाई ने मध्यम श्रेणी के प्राकृतिक हीरों को भी प्रभावित किया है, जो कई मामलों में उन्हीं ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

TradingView की रिपोर्ट के अनुसार, बड़े और बेहतर गुणवत्ता वाले प्राकृतिक हीरे ज्यादा मजबूत साबित हुए हैं; उनकी दुर्लभता के कारण उनकी प्रीमियम कीमतें बनी हुई हैं।

मांग में गिरावट ने हीरा खनन को भी प्रभावित किया है। De Beers और बोत्सवाना सरकार के संयुक्त उद्यम, Debswana की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐतिहासिक रूप से हीरा खनन बोत्सवाना की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा रहा है।

हीरों की कमी की चुनौती अलग तरह की है

हीरों और बिटकॉइन के बीच तुलना करना आसान नहीं है क्योंकि हीरे एक-दूसरे की जगह नहीं ले सकते। 1-कैरेट के हीरे की कीमत उसके कट, रंग, स्पष्टता और उसमें मौजूद अशुद्धियों के आधार पर काफी अलग हो सकती है।

इसके विपरीत, बिटकॉइन ‘फंजिबल’ (fungible) है, जिसका अर्थ है कि हर बिटकॉइन एक ही एसेट को दर्शाता है। इसकी सप्लाई भी 21 मिलियन सिक्कों तक सीमित है। लैब में बने हीरों (lab-grown diamonds) के चलन ने हीरों की कमी वाली पारंपरिक सोच को चुनौती दी है।

TradingView की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से अब बड़े पैमाने पर ऐसे पत्थर बनाए जा सकते हैं जो केमिकल के नजरिए से असली हीरों जैसे ही होते हैं। इससे कुछ प्राकृतिक हीरों की कीमतों और उनकी मानी जाने वाली कीमत पर दबाव पड़ा है।

प्राकृतिक हीरे निकालने वालों के लिए, मार्केट का ऊपरी हिस्सा अभी भी मज़बूत बना हुआ है। बेहतरीन रंग और क्लैरिटी वाले बड़े हीरों की अपनी कमी के कारण अभी भी अच्छी-खासी ज्यादा कीमत मिल सकती है।

हालांकि, ऐसे पत्थर पूरे मार्केट का बहुत छोटा हिस्सा ही होते हैं। इसलिए, लैब में बने हीरों के प्रोडक्शन में लगातार बढ़ोतरी (खासकर चीन में ) पूरी इंडस्ट्री में कीमतों पर असर डालने वाला एक अहम कारण बनी रह सकती है।

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