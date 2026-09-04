Bank Holiday Today : आज देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में बैंक अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि, RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक पूरे भारत में एक साथ छुट्टी नहीं है। इसलिए कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि कई राज्यों में शाखाएं सामान्य समय पर खुली रहेंगी।

अगर आज आपको नकदी जमा करनी है, चेक क्लियर कराना है या किसी शाखा में जाकर बैंकिंग का काम करना है, तो पहले अपने शहर की बैंक स्थिति जरूर जांच लें। यहां जानिए 4 सितंबर को किन-किन शहरों में बैंक बंद हैं…

आज किन शहरों में है बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हाॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आज यानी 4 सिंतबर को जन्माष्टमी के अवसर पर अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा में बैंक की छुट्टी है।

बता दें आरबीआई ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

बैंक बंद होने पर भी मिलती रहेंगी ये सुविधाएं

अगर आज आपके शहर में जन्माष्टमी के कारण बैंक बंद है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक शाखाओं में नकद जमा-निकासी, चेक जमा करना, पासबुक अपडेट कराना और अन्य कागजी कामकाज प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी।

ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे भेजने, बिल भुगतान, बैलेंस चेक करने और अन्य ऑनलाइन लेनदेन आसानी से कर सकते हैं। NEFT, RTGS और IMPS जैसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाएं भी सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी।

हालांकि, यदि आपको ड्राफ्ट बनवाना, लॉकर से जुड़ा काम करना या किसी दस्तावेज पर बैंक शाखा की जरूरत है, तो उसके लिए अगला कार्यदिवस इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए शाखा में जाने से पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे स्थिति जरूर जांच लें, ताकि आपका जरूरी काम बिना परेशानी के पूरा हो सके।

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