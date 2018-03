बंद हुए नोटों के बदले अभी भी पा सकते हैं नए नोट, जानिए कैसे और कितना

नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी की थी। 8 नवंबर की मध्य रात्रि से 500-1000 के पुराने नोट चलन से बाहर कर दिए थे। सरकार ने पुराने नोटों को बदलने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। मगर अभी भी बंद हो चुके नोट बदले जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 15 मिनट से आधे घंटे का वक्त लेती है। न कोई बैंक और न ही कोई दफ्तर का इसमें काम होता है। सिर्फ एक मिडिलमैन (मध्यस्थ) होता है। वही आपके पुराने नोट लेता है और उसके बदले में नए नोट लाकर देता है। हालांकि, नोट बदलने पर रकम सिर्फ छह फीसदी ही मिलती है। यानी अगर आप एक लाख रुपए के पुराने नोट बदलवाते हैं तो उसके बदले में आपको सिर्फ छह हजार रुपए ही मिलेंगे। ये चौंकाने वाला खुलासा एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में एक मिडिलमेन (मध्यस्थ) ने किया है। जोगिंदर सिंह (बदला हुआ नाम) ने कहा, “मैं हाथों-हाथ आपके पुराने नोट बदलवा सकता हूं। लेकिन यह काम सिर्फ 31 मार्च तक होगा।”

नोट कैसे बदले जाते हैं? यह पूछने पर जोगिंदर ने बताया, “मेरे जानने वाले यह काम अभी भी कर रहे हैं। अगर आप मुझे एक लाख रुपए देंगे तो उसके बदले में छह हजार रुपए मिलेंगे। यह ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक के लिए है।” मध्यस्थ ने आगे कहा, “मेरे जानने वाले लोग बैंक जाते हैं, जहां वे ये पुराने नोट बैंकों को दे देते हैं। मेरे जानने वाले लोग बैंकर्स के लिए काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर बैंक से ये नोट कहां जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बैंक में ही जाते हैं।

नाट्य रूपांतरण में देखें कैसे और कितने में बदले जाते हैं पुराने नोट-

