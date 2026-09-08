12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों पर अहम बातचीत की तैयारी चल रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बड़े कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय उद्योग संगठनों से परामर्श शुरू किया है। शिखर सम्मेलन के इतर चीनी समकक्षों के साथ होने वाली वार्ता में भारत, चीन में भारतीय कंपनियों पर निवेश संबंधी प्रतिबंधों और हाई-टेक वस्तुओं के आयात में सीमा शुल्क से जुड़ी बाधाओं का मुद्दा उठा सकता है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का चाइना डेस्क, चीनी कस्टम्स द्वारा टेक से जुड़ी जरूरी चीजों पर लगाई गई कई रोक पर काम कर रहा है, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हो रहा है।

इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट में देरी के कारण पहले से ही रास्ता ढूंढ रही थी। संभावना है कि इंडियन साइड प्रोसेस से जुड़ी रुकावटों और सोर्सिंग नॉर्म्स पर रोक को कम करने के लिए कुछ हद तक आपसी तालमेल पर जोर देगी।

चीन में सोर्सिंग का अनुभव रखने वाले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि BRICS समिट से पहले, कई सेक्टर में जरूरी टेक्नोलॉजी और कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर बीजिंग की बढ़ती रोक सरकार के लिए एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है।

एग्जीक्यूटिव ने कहा, “चीन ने इंगोट और वेफर टेक्नोलॉजी, बैटरी सेल और सेल टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है।” “उदाहरण के लिए, ट्रांसमिशन सेक्टर में, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) और खास कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई जा रही है।”

HVDCs लंबी दूरी के पावर ट्रांसमिशन के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनसे ट्रांसमिशन लॉस कम होता है और इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और ग्रिड स्टेबिलिटी को इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी माना जाता है।

एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये रोक भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनाने की कोशिशों को कमजोर कर सकती हैं। एग्जीक्यूटिव ने कहा, “मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि सरकार इनमें से कुछ मुद्दों से निपटने का कोई रास्ता निकाले, क्योंकि नहीं तो हमारा पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो भारत को कॉम्पिटिटिव बनाता है, दुर्भाग्य से रुक जाएगा और सफल नहीं होगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से ज्यादातर रोक पिछले 12-15 महीनों में लगाई गई थीं। स्टरलाइट इलेक्ट्रिक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सेरेंटिका रिन्यूएबल्स और रेसोनिया के चेयरमैन प्रतीक अग्रवाल ने कहा, “HVDC और एडवांस्ड ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और खास कंपोनेंट के एक्सपोर्ट पर चीन की रोक, ग्लोबल सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजिक कमज़ोरियों को दिखाती है। भारत के लिए, यह खास तौर पर जरूरी है क्योंकि हम बढ़ती बिजली की मांग और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसमिशन बिल्ड-आउट में से एक पर काम कर रहे हैं।”

हालांकि, ऑफिशियल ट्रेड डेटा से पता चला है कि चीन ने हाल के महीनों में भारत से इंपोर्ट बढ़ा दिया है। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल-जून में चीन को भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल इसी समय के मुकाबले 28% से ज्यादा बढ़कर 5.55 बिलियन डॉलर हो गया। चीन को एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी ने US टैरिफ से प्रभावित भारत के फिशरी एक्सपोर्ट को भी सहारा देने में मदद की।

ट्रेड संबंधों में नरमी के संकेतों के बीच, कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक टॉप अधिकारी के इस हफ़्ते बीजिंग आने की उम्मीद थी। हालांकि, पता चला है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर से जुड़ी बातचीत के कारण बातचीत टाल दी गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री को ईमेल से भेजे गए सवाल का जवाब प्रेस टाइम तक नहीं मिला।

इंडियन एक्सप्रेस ने सोमवार को बताया कि भारत और चीन ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश में कोर कमांडर-लेवल की बातचीत की।

चीन के साथ ट्रेड बातचीत

भारत में चीनी एम्बेसी के मुताबिक, भारत में चीनी एम्बेसडर शू फेइहोंग ने 1 सितंबर को कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल से मुलाकात की, और दोनों पक्षों ने इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन और आपसी फायदे के दूसरे मुद्दों पर बातचीत की।

एम्बेसी ने कहा, “चीनी एम्बेसी के मिनिस्टर गुओ सी, ट्रेड नेगोशिएशन-बायलेटरल डिवीज़न के एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन, और फॉरेन ट्रेड (नॉर्थ ईस्ट एशिया) डिवीज़न के जॉइंट सेक्रेटरी कपिल चौधरी मीटिंग में शामिल हुए। एम्बेसडर शू ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के स्ट्रेटेजिक गाइडेंस में, चीन-भारत रिलेशन ने डायरेक्ट फ्लाइट्स और बॉर्डर ट्रेड के फिर से शुरू होने के साथ-साथ लोगों के बीच मेलजोल बढ़ने के साथ सुधार और डेवलपमेंट की अच्छी रफ़्तार बनाए रखी है।” 2019 में चीन की लीडरशिप वाली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) बातचीत से भारत के हटने के बाद पहली बार, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस साल अप्रैल में कैमरून में 14वें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) इंटरमिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने चीनी काउंटरपार्ट वांग वेंटाओ के साथ बाइलेटरल बातचीत की।

अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक रिश्तों में नरमी

सरकार ने इस साल मार्च में देश की सबसे बड़ी सरकारी पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के लिए चीन से पांच साल के लिए 21 जरूरी सामान खरीदने के नियमों में ढील दी।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जून में भारत में फैक्ट्रियां रखने वाली चार चीनी पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को ज़रूरी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी। इन चार कंपनियों (TBEA एनर्जी, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताइकाई इलेक्ट्रिक (इंडिया)) को पब्लिक प्रोक्योरमेंट नियमों के नियमों से छूट दी गई है।

इन नियमों के मुताबिक, भारत के साथ जमीनी बॉर्डर शेयर करने वाले देशों की कंपनियों को सामान, सर्विस या काम की खरीद में बोली लगाने के लिए योग्य होने के लिए संबंधित भारतीय अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना जरूरी है।

यह तब हुआ जब पावर मिनिस्ट्री ने इस साल जनवरी में जरूरी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाली कुछ कंपनियों को सरकारी खरीद में हिस्सा लेने से छूट मांगी थी। यह छूट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के तहत बनी ‘रजिस्ट्रेशन कमेटी’ की सिफारिश के आधार पर सेक्रेटरीज की कमेटी (CoS) द्वारा विचार-विमर्श के बाद दी गई थी, जो चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगाए जाने के बाद एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जांच और मंजूरी देती है।

ये पाबंदियां 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद लगाई गई थीं। इन नियमों के तहत चीनी बोली लगाने वालों को विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से जरूरी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी मंजूरी लेनी होती थी।

पावर कंपनियों को ये मंजूरी सरकार के लैंड बॉर्डरिंग देशों (LBCs) या भारत के साथ जमीनी सीमा शेयर करने वाले देशों से होने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) पॉलिसी में सोचे-समझे बदलावों की घोषणा के कुछ महीने बाद मिली।

ये बदलाव छह साल बाद किए गए, जब सरकार ने अप्रैल 2020 में LBCs से इन्वेस्टमेंट लेने वाली भारतीय कंपनियों के लिए पहले से मंजूरी लेना जरूरी कर दिया था। प्रेस नोट 3 या PN3 नाम के एक डॉक्यूमेंट के जरिए लाए गए ये बदलाव, Covid-19 के समय इक्विटी वैल्यूएशन में आई गिरावट के दौरान लोकल कंपनियों के संभावित टेकओवर को रोकने के लिए थे।

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भारत का फार्मास्युटिकल सेक्टर दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और इसके पीछे कई भारतीय उद्योगपतियों का बड़ा योगदान रहा है। वैक्सीन से लेकर जेनेरिक दवाओं तक, इन कारोबारियों ने वैश्विक बाजार में भारत का दबदबा बनाया है।

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