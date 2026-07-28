उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कासगंज और लखनऊ के ऐशबाग के बीच अब रोजाना नई एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिल गई है। 26 जुलाई 2026 को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इसके शुरू होने से दोनों शहरों के बीच सफर पहले के मुकाबले अधिक आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं रूट, स्टॉपेज और बाकी डिटेल…

कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस का रूट और स्टॉपेज

यह ट्रेन अपने रूट पर लखनऊ के ऐशबाग पहुंचने से पहले उझानी, बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली और मोहिबुल्लापुर में रुकेगी।

इन स्टॉपेज से उत्तरप्रदेश के कई जिलों के यात्रियों को लखनऊ और रूट पर पड़ने वाली अन्य अहम जगहों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी

इस नई ट्रेन को शुरू करने का मकसद कासगंज को पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश की अहम जगहों से जोड़कर राज्य भर में रेल कनेक्टिविटी को मज़बूत करना है। यह सर्विस यात्रियों को यात्रा का एक और विकल्प देगी और साथ ही रूट पर पड़ने वाले कस्बों और शहरों तक पहुंच को बेहतर बनाएगी।

कासगंज और ऐशबाग के बीच अब रोजाना ट्रेन उपलब्ध होने से, यात्री बेहतर कनेक्टिविटी, यात्रा के ज्यादा विकल्प और रोजाना की यात्रा के लिए ज्यादा सुविधा की उम्मीद कर सकते हैं।

यूपी में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए और ट्रेन सर्विस

नई कासगंज-ऐशबाग सर्विस ऐसे समय में शुरू की गई है जब उत्तर प्रदेश में और भी ट्रेन सर्विस जोड़ी जा रही हैं। मई 2026 में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन की घोषणा की, जो नकाहा जंगल और डालीगंज को जोड़ेगी।

उम्मीद है कि इन सेवाओं से यात्रियों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी और राज्य के अलग-अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

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रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर रेलवे ने जबलपुर और अयोध्या धाम जंक्शन के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों (01705/01706) की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।

अब इन ट्रेनों का संचालन दिसंबर 2026 के अंत तक जारी रहेगा, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…