Jio Platforms IPO: मुकेश अंबानी की कंपनी Jio Platforms का IPO आज यानी 21 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। खुलने के कुछ ही घंटों में IPO को कुल 1.22 गुना सब्सक्रिप्शन मिल गया। सुबह 11:12 बजे तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में सबसे ज्यादा 3.77 गुना बोलियां मिली हैं।

वहीं, रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में अभी तक 0.31 गुना और नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की कैटेगरी में 0.38 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। यानी शुरुआती घंटों में संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी ज्यादा दिख रही है, जबकि बाकी कैटेगरी में अभी और बोलियां आने का इंतजार है।

इस IPO में पैसा लगाने की तैयारी कर रहे निवेशकों की नजर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर भी है। इससे शेयर की संभावित लिस्टिंग को लेकर बाजार की उम्मीदों का अंदाजा मिलता है। आइए जानते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO का GMP कितना चल रहा है।

कितना है जीएमपी?

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रेक करने वाली वेबसाइट के मुताबिक, ग्रे मार्केट में Jio Platforms IPO को लेकर मजबूत रुझान दिख रहा है। 21 अक्टूबर को सुबह 9:37 बजे इसका GMP 276 रुपये यानी 24.66% दर्ज किया गया।

1,119 रुपये के अपर प्राइस बैंड के आधार पर शेयर की अनुमानित लिस्टिंग कीमत 1,395 रुपये बनती है। इस हिसाब से एक लॉट पर 3,312 रुपये के संभावित मुनाफे का अनुमान है। हालांकि, GMP के आंकड़े अनौपचारिक हैं और वास्तविक लिस्टिंग कीमत इससे अलग हो सकती है।

जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस

जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ को पहले दिन सुबह 11:12 बजे तक कुल 1.22 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। यानी IPO में ऑफर किए गए शेयरों के मुकाबले 122% बोलियां आ चुकी हैं। संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में सबसे ज्यादा मांग देखने को मिली है।

– क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs): 3.77 गुना

– नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs): 0.38 गुना या 38%

– रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स: 0.31 गुना या 31%

– एम्प्लॉई रिजर्व्ड: 0.73 गुना या 73%

– शेयरहोल्डर्स: 0.57 गुना या 57%

नोट: ये आंकड़े 21 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:12 बजे तक के हैं।

जियो आईपीओ डिटेल

जानकारी विवरण GMP 251 रुपये अनुमानित लिस्टिंग प्रीमियम 22.43% प्राइस बैंड 1,065-1,119 रुपये लॉट साइज 12 शेयर न्यूनतम निवेश 13,428 रुपये आईपीओ का आकार 30,213 करोड़ रुपये अनुमानित मार्केट कैप 10.30 लाख करोड़ रुपये रजिस्ट्रार KFin Technologies Limited

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