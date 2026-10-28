Jio Platforms IPO Listing: जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। कंपनी का शेयर आज BSE और NSE पर शानदार प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। 1,119 के इश्यू प्राइस के मुकाबले BSE पर शेयर 1,358 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो करीब 21.36% का प्रीमियम है। वहीं, NSE पर शेयर करीब 21.38% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। 30,213 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इसे निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और आईपीओ कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ: हर शेयर पर कितनी हुई कमाई?

जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर की BSE पर 1358 रुपये की लिस्टिंग के हिसाब से निवेशकों को प्रति शेयर 239 रुपये की बढ़त मिली। यानी 1119 रुपये के इश्यू प्राइस पर शेयर पाने वाले निवेशकों को करीब 21.36% का लिस्टिंग गेन हुआ। वहीं, NSE पर करीब 21.38% प्रीमियम पर लिस्टिंग के हिसाब से प्रति शेयर कमाई लगभग 239.20 रुपये रही। यह कमाई लिस्टिंग प्राइस के आधार पर है।

1 करोड़ से ज्यादा आए थे आईपीओ में आवेदन, कितनी भरी थी कौन सी कैटेगिरी?

जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के लिए 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए थे। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 70.55 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 14 गुना, रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 2.72 गुना, एंप्लॉयीज के लिए रिजर्व हिस्सा 2.93 गुना और शेयरहोल्डर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 7.60 गुना भरा था।

जियो आईपीओ डिटेल

जानकारी विवरण GMP 248 रुपये अनुमानित लिस्टिंग प्रीमियम 22.16% प्राइस बैंड 1,065-1,119 रुपये लॉट साइज 12 शेयर न्यूनतम निवेश 13,428 रुपये आईपीओ का आकार 30,213 करोड़ रुपये अनुमानित मार्केट कैप 10.30 लाख करोड़ रुपये रजिस्ट्रार KFin Technologies Limited

जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड डिजिटल सेवाओं से जुड़ी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 15 नवंबर 2019 को हुई थी। कंपनी का कारोबार मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड, डिजिटल मनोरंजन, क्लाउड सेवाओं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में फैला है। इसकी प्रमुख सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं देती है।

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