जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर आज स्टॉक एक्सचेंज पर 1358 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जो आईपीओ प्राइस से 21.3% अधिक है। इस लिस्टिंग के साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12.53 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया और वह भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई।

28 अक्टूबर की रैंकिंग के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) 16 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। जियो की लिस्टिंग के साथ रिलायंस ग्रुप की कंपनियों (RIL, जियो प्लेटफॉर्म्स और जियो फाइनेंशियल) का कुल मार्केट कैप 29.90 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इसके साथ ही, यह टाटा और अडानी को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बन गया है। जियो फाइनेंशियल का मार्केट कैप 1.37 लाख करोड़ रुपये है।

मंगलवार तक दूसरे स्थान पर रही भारती एयरटेल अब 12.18 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ तीसरे स्थान पर आ गई है। इसके बाद 10.43 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ एचडीएफसी बैंक चौथे नबंर पर है।

आईसीआईसीआई बैंक 9.82 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) 8.78 लाख करोड़ रुपये के साथ छठे स्थान पर है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 8.77 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैपके साथ सातवें स्थान पर है। इसके बाद बजाज फाइनेंस (5.63 लाख करोड़ रुपये), लार्सन एंड टुब्रो (5.25 लाख करोड़ रुपये) और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) (4.89 लाख करोड़ रुपये) का नंबर आता है। 4.50 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंफोसिस टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है।

इस लिस्टिंग से निवेशकों को जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए एक अलग मार्केट वैल्यूएशन मिल गया है। यह डिजिटल सेवाओं और टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है, जो पहले RIL का ही हिस्सा था। इसका अलग वैल्यूएशन इस बात को प्रभावित कर सकता है कि निवेशक RIL और इसके विभिन्न व्यवसायों की वैल्यू का आकलन कैसे करते हैं।

रैंक कंपनी मार्केट कैप ( लाख करोड़ रुपये) 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज 16 2 जियो प्लेटफॉर्म्स 13 3 भारती एयरटेल 12 4 HDFC बैंक 10 4 ICICI बैंक 10 5 TCS 9 6 भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 9 7 बजाज फाइनेंस 6 8 लार्सन एंड टुब्रो (L&T) 5 9 LIC 5 10 इन्फोसिस 5

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जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। कंपनी का शेयर आज BSE और NSE पर शानदार प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। 1,119 के इश्यू प्राइस के मुकाबले BSE पर शेयर 1,358 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो करीब 21.36% का प्रीमियम है।

वहीं, NSE पर शेयर करीब 21.38% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। 30,213 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इसे निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और आईपीओ कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यहां पढ़ें पूरी खबर…[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]