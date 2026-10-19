Jio IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को लेकर बाजार में अभी से हलचल तेज है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का GMP करीब 22% तक पहुंचने की चर्चा है। इससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है ।

लेकिन GMP में तेजी का मतलब यह नहीं है कि लिस्टिंग पर मुनाफा मिलना तय है। IPO में निवेश करने से पहले कंपनी के कारोबार, वैल्यूएशन और दूसरे जोखिमों को समझना जरूरी है। ऐसे में पैसा लगाने का फैसला करने से पहले इन 3 बड़ी बातों पर जरूर गौर करें…

क्या है GMP और कैसे मिलता है लिस्टिंग गेन का संकेत?

GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम वह अतिरिक्त कीमत है, जिस पर किसी IPO के शेयर आधिकारिक तौर पर शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले अनौपचारिक बाजार में खरीदे-बेचे जाते हैं। इससे निवेशकों को अंदाजा मिलता है कि लिस्टिंग के दिन शेयर किस कीमत पर खुल सकता है, हालांकि यह अनुमान सही साबित हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

सोमवार को जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO का GMP 251 रुपये चल रहा था। अगर 251 रुपये के प्रीमियम को कंपनी के 1,119 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड में जोड़ें, तो अनुमानित लिस्टिंग कीमत 1,368 रुपये बैठती है। इस हिसाब से करीब 22.43% के लिस्टिंग गेन का संकेत मिलता है।

हालांकि, निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि GMP आधिकारिक आंकड़ा नहीं है और न ही यह शेयर बाजार में मिलने वाले वास्तविक रिटर्न की गारंटी देता है। ग्रे मार्केट अनौपचारिक होता है, जहां प्रीमियम में कुछ ही घंटों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए केवल GMP देखकर IPO में पैसा लगाने का फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है।

निवेश से पहले इन 3 बड़े जोखिमों को समझें

ऐसा बिजनेस जो सरकारी अनुमति पर निर्भर है

DRHP फाइलिंग के अनुसार, जियो का मुख्य बिजनेस सरकारी लाइसेंस और रेडियो स्पेक्ट्रम (अदृश्य एयरवेव्स, जिनके जरिए कॉल और डेटा ट्रांसफर होते हैं) पर निर्भर है। ऑफर डॉक्यूमेंट में चेतावनी दी गई है कि लाइसेंस रिन्यू करने में देरी या भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल न कर पाने से कंपनी के कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। नियम भी बदल सकते हैं।

अगर सरकार लाइसेंस फीस के लिए रेवेन्यू (राजस्व) की गणना का तरीका बदल देती है, तो कंपनी पर भुगतान का बोझ बढ़ सकता है। नए प्राइवेसी कानून अनुपालन (compliance) के काम को और बढ़ा देते हैं।

नेटवर्क में रुकावटें और टेक्नोलॉजी अपग्रेड

फोन नेटवर्क तब तक सुचारू लगते हैं, जब तक कि उनमें कोई खराबी न आ जाए। फाइबर केबल कटने, उपकरणों में खराबी, बिजली कटौती या चक्रवात जैसी घटनाओं से सर्विस बाधित हो सकती है, जिससे ग्राहक परेशान हो सकते हैं और कंपनी पर जुर्माना भी लग सकता है। नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना भी काफी महंगा है; उदाहरण के लिए, 4G से 5G और उससे आगे की टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने के लिए लगातार भारी निवेश की जरूरत होती है।

कंपनी का यह भी मानना ​​है कि अगर अन्य कंपनियां तेजी से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड अपना लेती हैं, तो यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है। नेटवर्क चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करने में भी कुछ जोखिम हैं, जैसे कि AI मॉडल में गलतियां होना या पक्षपाती (biased) परिणाम मिलना।

बाहरी वेंडर्स और पैरेंट कंपनी पर निर्भरता

जियो अपने मुख्य उपकरण कुछ चुनिंदा वेंडर्स से खरीदती है, जिनमें से कुछ विदेशी हैं। इस वजह से कंपनी को करेंसी में उतार-चढ़ाव, राजनीतिक तनाव और निर्यात प्रतिबंधों जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, कंपनी टावर और फाइबर भी थर्ड पार्टी से किराए पर लेती है। नए डिजिटल क्षेत्रों और विदेशी बाजारों में विस्तार करने का मतलब है कि कंपनी ऐसे क्षेत्रों में कदम रख रही है, जहां उसका पहले का कोई खास अनुभव या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है।

‘जियो’ नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज का है और इसे अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ साझा किया जाता है। अगर इनमें से कोई भी कंपनी सार्वजनिक रूप से किसी मुश्किल में फंसती है, तो इससे पूरे ब्रांड की छवि खराब हो सकती है, जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं होगा।

IPO से पहले रिलायंस के पास 66.43% हिस्सेदारी है और IPO के बाद भी कंपनी पर उसका मजबूत नियंत्रण बना रहेगा। इससे रिलायंस के हितों और छोटे शेयरधारकों के हितों के बीच टकराव पैदा हो सकता है।

जियो आईपीओ डिटेल

जानकारी विवरण GMP 251 रुपये अनुमानित लिस्टिंग प्रीमियम 22.43% प्राइस बैंड 1,065-1,119 रुपये लॉट साइज 12 शेयर न्यूनतम निवेश 13,428 रुपये आईपीओ का आकार 30,213 करोड़ रुपये अनुमानित मार्केट कैप 10.30 लाख करोड़ रुपये रजिस्ट्रार KFin Technologies Limited

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आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। रिलायंस समूह की डिजिटल और टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ जल्द ही खुलने जा रहा है। कंपनी का कारोबार टेलीकॉम से लेकर डिजिटल सेवाओं तक फैला हुआ है, ऐसे में इसके आईपीओ को लेकर बाजार में दिलचस्पी बनी हुई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…