Jio IPO Allotment: जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों को अब शेयर मिलने का इंतजार है। 30,213 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 23 अक्टूबर को बंद हुआ और इसे निवेशकों की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला। अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि जियो के शेयर किसे मिलेंगे और अलॉटमेंट कब होगा।

अगर आपने भी जियो आईपीओ में आवेदन किया है, तो आप घर बैठे आसानी से इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में…

कब हो सकता है जियो आईपीओ का अलॉटमेंट?

जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को सकता है। और स्टॉक एक्सचेंजों पर इसकी लिस्टिंग 28 अक्टूबर को हो सकती है।

ऐसे चेक करें अलॉटमेंट या नहीं

– सबसे पहले NSE के अलॉटमेंट स्टेटस पेज पर जाएं।

– यहां आपको Equity & SME IPO bid details को सिलेक्ट करना होगा।

– अब आपको जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ चुनना होगा

– इसके बाद अपना पैन नंबर दर्ज करना है।

– इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

जियो आईपीओ डिटेल

जानकारी विवरण GMP 248 रुपये अनुमानित लिस्टिंग प्रीमियम 22.16% प्राइस बैंड 1,065-1,119 रुपये लॉट साइज 12 शेयर न्यूनतम निवेश 13,428 रुपये आईपीओ का आकार 30,213 करोड़ रुपये अनुमानित मार्केट कैप 10.30 लाख करोड़ रुपये रजिस्ट्रार KFin Technologies Limited

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केंद्र सरकार ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक की बड़ी हिस्सेदारी को कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स बेचने की मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) मिलकर बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी कनाडाई कंपनी ‘कनाडा इंक’ को बेचेंगे, जिसकी पैरेंट कंपनी फेयरफैक्स है। यह डील लगभग 52,878 करोड़ रुपए में होने का प्रस्ताव है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]