देश के टॉप धनकुबेरों की लिस्ट में भले ही ज्यादातर पुरुषों के ही नाम हैं, लेकिन इसमें एक नाम सावित्री जिंदल का भी है। देश की अमीर महिलाओं की सूची में वह पहले पायदान पर हैं, जबकि अमीरों की ओवरऑल रैंकिंग में 20वें नंबर पर हैं। 7.1 अरब डॉलर यानी 52,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति की मालिक सावित्री जिंदल देश की दिग्गज स्टील कंपनी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। 9 बच्चों की मां 70 वर्षीय सावित्री जिंदल समूह का संचालन करती हैं। उनका जिंदल समूह स्टील, पावर, सीमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करता है। जिंदल ग्रुप की स्थापना सावित्री जिंदल के पति ओमप्रकाश जिंदल ने की थी।

जिंदल परिवार हरियाणा की राजनीति में भी काफी सक्रिय रहा है। सावित्री जिंदल के पति ओम प्रकाश जिंदल हिसार विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर लगातार तीन बार चुनाव जीते। 2005 में ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा के ऊर्जा मंत्री बने परंतु कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। ओमप्रकाश जिंदल के निधन के बाद सावित्री जिंदल ने हिसार से विधानसभा उपचुनाव लड़ा और हरियाणा सरकार में मंत्री बन गईं। 2009 में सावित्री जिंदल हिसार से दोबारा विधानसभा चुनाव जीतीं। सावित्री जिंदल ने भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाले। पर 2014 के विधानसभा चुनाव में सावित्री जिंदल भाजपा के कमल गुप्ता से चुनाव हार गईं।

सावित्री जिंदल के चार बेटे हैं- पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन जिंदल, रतन जिंदल और नवीन जिंदल। पृथ्वीराज Jindal SAW Ltd का कामकाज देखते हैं। वहीं सज्जन जिंदल JSW ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रतन Jindal Stainless Ltd के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और नवीन Jindal Steel & Power Ltd के चैयरमेन हैं। सावित्री जिंदल के सबसे छोटे बेटे नवीन जिंदल हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा से 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2014 लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल कुरूक्षेत्र सीट पर भाजपा के राजकुमार सैनी से चुनाव हार गए थे।

हेलिकॉप्टर क्रैश में हुआ था ओपी जिंदल का निधन: जिंदल समूह के संस्थापक ओमप्रकाश जिंदल का 2005 में एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। उस समय वह हरियाणा के ऊर्जा मंत्री भी थे। इसी घटना में सूबे के पूर्व सीएम बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह का भी निधन भी हो गया था। दरअसल चंडीगढ़ में एक राजनीतिक मीटिंग से जिंदल और सुरेंद्र सिंह निजी हेलिकॉप्टर से लौट रहे थे। इसी दौरान तकनीकी खामी के चलते सहारनपुर जिले में विमान तकनीकी खामी के चलते क्रैश हो गया था।

