Jet Airways फ्री में दे रही 2 टिकट, Whatsapp पर वायरल हो रहा मैसेज, कंपनी ने बताई सच्चाई

Jet celebrating 25th anniversart! जेट एयरवेज का एक मैसेज Whatsapp पर बहुत तेजी वायरल हो रहा है। मैसेज में लिखा है कि Jet Airways अपनी 25वीं सालगिरह मना रही है। इसलिए वह सभी को 2 टिकट फ्री में दे रही है। Whatsapp पर यह मैसेज ऐसे आ रहा है जैसे कि किसी न्यूज का लिंक शेयर करते हैं तब आता है। इसके साथ जेट एयरवेज के विमान की एक फोटो आ रही है। इसके साथ एक लिंक भी आ रहा है। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। इस पेज पर एक हैडिंग लगी है Jetairways is giving 2 Free Tickets to every Family, To celebrate 25th anniversary। इसका मतलब है कि जेट एयरवेज हर परिवार को 25वीं सालगिरह पर फ्लाइट की 2 टिकट फ्री दे रही है।

व्हाट्सएप मैसेज में पहली नजर में यह जेट एयरवेज की ऑफिशियल आइडी का ही लिंक नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं यह यूआरएल बदल जाता है। इसका यूआरएल www.xn-jetarways-ypb.com हो जाता है। इस यूआरएल में जेट एयरवेज की स्पैलिंग भी गलत है। आपको बता दें कि जेट एयरवेज की 25वीं वर्षगांठ 6 मई को थी। कंपनी ने इस बारे में अपना आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि यह फर्जी है कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं है।

इस पेज पर जब आप आ जाएंगे तो आपके सामने एक सवाल आएगा। क्या आपने पहले कभी जेट एयरवेज की फ्लाइट से यात्रा की है। इसका Yes और No में जवाब देना है। जैसे ही आप इसका जवाब दे देंगे इसके बाद दूसरा सवाल आ जाएगा। क्या आप जेट एयरवेज की सर्विस से खुश हैं। इसके बाद जब आप इसका हां या न में जवाब दे देंगे तो तीसरा सवाल आ जाएगा कि आप जेट ऐयरवेज एयलाइन को क्यों पसंद करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, सस्ती है इसलिए, सर्विस अच्छी है इसलिए या फिर पता नहीं। जैसे ही आप इसका जवाब देंगे तो अगला सवाल आ जाएगा कि क्या आप किसी दूसरे को भी जेट एयरवेज को सजेस्ट करना पसंद करेंगे।

#FakeAlert There’s a fake link being circulated regarding ticket giveaways for our 25th Anniversary. This is not an official contest/giveaway and we advise caution. Genuine contests & giveaways are hosted only on our verified social media accounts, indicated with a blue tick. pic.twitter.com/NvJrFaq3aL

— Jet Airways (@jetairways) May 23, 2018