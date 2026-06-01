पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इसके बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल के दाम लगातार दूसरे महीने नहीं बढ़ाए हैं, जिससे एयरलाइंस को राहत मिली है।

साथ ही, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें चलाने वाली भारतीय एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 27 प्रतिशत की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के लिए जेट फ्यूल की कीमत लगभग बराबर हो गई है।

भारतीय एयरलाइंस ने जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए सरकार से बार-बार अपील की थी, साथ ही घरेलू और अंतराष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए फ्यूल की कीमतों में बराबरी की भी मांग की थी।

तीनों ओएमसी (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) आमतौर पर अंतराष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से हर महीने की पहली तारीख को ATF और कुछ दूसरे फ्यूल की कीमतों में बदलाव करती हैं।

सरकार ने 1 अप्रैल को घोषणा की थी कि ओएमसी देश के सबसे बड़े और व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली पर शेड्यूल्ड डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ATF की कीमत में सिर्फ थोड़ी बढ़ोतरी कर रही हैं (25% या 15000 रुपये प्रति किलोलीटर ) करके 1,04,927 रुपये प्रति किलोलीटर कर रही हैं।

हालांकि, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए पूरी पास-थ्रू की घोषणा की गई थी, जिसका मतलब है कि लगभग 73,000 रुपये प्रति किलोलीटर की भारी बढ़ोतरी हुई है। यह मार्केट-लिंक्ड कीमत प्राइवेट जेट ऑपरेशन जैसे नॉन-शेड्यूल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए भी ली जाती है।

मई के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ATF की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इसे 76.55 डॉलर प्रति किलोलीटर बढ़ाकर 1,511.86 डॉलर प्रति किलोलीटर कर दिया गया। जून के लिए, जबकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जेट फ्यूल की कीमत वही रहेगी।

जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस ने ओएमसी सूत्रों के हवाले से बताया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए इसे लगभग 400 डॉलर प्रति किलोलीटर घटाकर लगभग 1,100 डॉलर प्रति किलोलीटर कर दिया गया है। रुपये में, यह लगभग 1,05,000 रुपये प्रति किलोलीटर होता है।

बड़ी भारतीय एयरलाइंस ने सरकार से ATF प्राइसिंग फ़ॉर्मूले में बदलाव करने की अपील की थी, जिसमें “क्रैक स्प्रेड बैंड” को फिर से शुरू किया जाए ताकि ओएमसीज जेट फ्यूल पर मार्जिन के तौर पर कितना चार्ज कर सकती हैं, इसे लिमिट किया जा सके और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ऑपरेशन के लिए कीमतों में बराबरी लाई जा सके।

आमतौर पर, ATF भारतीय एयरलाइंस की ऑपरेशनल कॉस्ट का लगभग 40% होता है; एक भारतीय एयरलाइन एसोसिएशन के अनुसार, कीमतों में बढ़ोतरी से यह और बढ़कर 55-60% हो गई। जेट फ़्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ज्यादातर बड़ी एयरलाइंस ने फ़्यूल सरचार्ज बढ़ा दिए, खासकर अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट के लिए, जबकि उन्होंने दावा किया था कि सरचार्ज से कॉस्ट में बढ़ोतरी का सिर्फ एक हिस्सा ही कम होगा।

भारत में ATF की कीमतें मीन ऑफ़ प्लैट्स अरब गल्फ (MOPAG) से जुड़ी हैं, जो पश्चिम एशिया में जेट फ्यूल की कीमतों के आधार पर S&P ग्लोबल का एक प्राइस असेसमेंट है। 2022 में, कीमतों में अजीब उतार-चढ़ाव के दौरान ओएमसीज के मार्जिन को कैप करने के लिए 12-22 डॉलर प्रति बैरल का “क्रैक बैंड” बनाया गया था।

क्रैक स्प्रेड कच्चे तेल और उससे बने ATF जैसे प्रोडक्ट्स की कीमत के बीच का अंतर होता है। लेकिन इस क्रैक बैंड को 2024 के आखिर में एयरलाइंस और ओएमसीज ने मिलकर बंद कर दिया था। दुनिया भर में ATF की कीमतों में उछाल के साथ, एयरलाइंस चाहती थीं कि बैंड को फिर से शुरू किया जाए और घरेलू और इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए फ्यूल की कीमतों में बराबरी लाई जाए।

इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जेट फ्यूल की कीमतों में उछाल से भारतीय एयरलाइंस के इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन पर और दबाव पड़ा, जो पिछले साल अप्रैल के आखिर से पाकिस्तान के एयरस्पेस के लगातार बंद होने की वजह से पहले से ही दबाव में थे। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच एयरस्पेस पर पाबंदियों ने उन पर और असर डाला।

हालांकि इस संकट की वजह से सभी बड़ी भारतीय एयरलाइंस पर असर पड़ा है, लेकिन एयर इंडिया पर सबसे बुरा असर पड़ा है, क्योंकि यह यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए और वहां से बड़े ऑपरेशन वाली अकेली भारतीय एयरलाइन है।

13 मई को एयर इंडिया ने अपने इंटरनेशनल नेटवर्क में भारी कटौती की घोषणा की थी। फिर 27 मई को एयरलाइन ने यह भी कन्फर्म किया कि वेस्ट एशिया संकट की वजह से मुश्किलों के बीच वह कम से कम दो महीने के लिए अपने डोमेस्टिक फ्लाइट शेड्यूल में भी कटौती कर रही है।

एयरलाइन की दी गई जानकारी और उसके फाइल किए गए फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक, जून-अगस्त के समय के लिए लगभग 250 वीकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स (आउटबाउंड और इनबाउंड) में कटौती की गई है। यह कमी वेस्ट एशिया युद्ध के बीच हाल के हफ्तों में कटौती की गई फ्लाइट्स के अलावा है।

एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियम के डेटा के मुताबिक, एयर इंडिया जून-अगस्त में पिछले साल इसी समय की तुलना में लगभग 27% कम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। सिरियम के डेटा के मुताबिक, जून-जुलाई के लिए, एयरलाइन की डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अप्रैल-मई के लेवल से लगभग 27% की कटौती की गई है।

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने 27 मई को कहा, “जून और अगस्त 2026 के बीच कुछ खास इंटरनेशनल सर्विस के लिए हमारे पहले बताए गए एडजस्टमेंट को जारी रखते हुए, हमने उसी समय के दौरान कुछ घरेलू रूट पर ऑपरेशन को कुछ समय के लिए आसान बना दिया है, और कुछ खास रूट पर फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। ये एडजस्टमेंट पूरे ऑपरेशन पर फ्यूल की ऊंची कीमतों के लगातार असर की वजह से किए गए हैं।”

28 फरवरी को शुरू हुए वेस्ट एशिया युद्ध की वजह से खाड़ी इलाके में एयरस्पेस में बड़ी रुकावटें आई हैं, जो भारत आने-जाने वाले इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा है। यह इलाका एयर इंडिया की यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की फ्लाइट्स के लिए एक ज़रूरी कॉरिडोर भी है, जिसका मतलब है कि वेस्ट एशिया में डेस्टिनेशन्स के लिए ऑपरेशन्स में रुकावट के अलावा, युद्ध ने एयरलाइन को यूरोप और उससे आगे के लिए लंबे, घुमावदार रास्ते लेने पर मजबूर किया है।

इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है, खासकर ऐसे समय में जब युद्ध से जुड़ी सप्लाई में रुकावटों की वजह से जेट फ्यूल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, एक्स्ट्रा फ्यूल जलने की वजह से। वेस्ट एशिया के एयरस्पेस के बंद होने से इंडियन एयरलाइंस के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो पहले से ही पाकिस्तान के एयरस्पेस के लगातार बंद होने से जूझ रही थीं।

यह भी पढ़ें: : एनपीएस हटाने का प्रस्ताव, 6% वार्षिक इंक्रीमेंट, 5 प्रमोशन, जानें केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमुख मांगे

8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग कई मजबूत मांगों के साथ शुरू हुई है, जिसमें मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करने तक शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…