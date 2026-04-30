भारतीय रेलवे शनिवार, 2 मई से जम्मू तवी-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। यह विस्तारित सेवा, जो पहले कटरा और श्रीनगर के बीच चलती थी, उसे गुरुवार सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव उत्तरी रेलवे जोन द्वारा किया जा रहा है।

जम्मू तवी-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर, रूट और यात्रा का समय

जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच कुल चार वंदे भारत सेवाएं (ट्रेनों के 2 जोड़े) चलेंगी। ये ट्रेन नंबर 26401/26402 और 26404/26403 हैं। इसे लगभग 270 किमी की दूरी तय करने में 04:50 घंटे लगेंगे।

जम्मू तवी-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव

जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच अपनी यात्रा के दौरान, ट्रेन नंबर 26401/26402 और 26404/26403 रास्ते में तीन रेलवे स्टेशनों पर रुकेंगी। ये स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा (SVDK), रियासी और बनिहाल हैं।

जम्मू तवी-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और कोच की बनावट

जम्मू तवी-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 20 कोचों के साथ चलेगी, जिसमें दो तरह के कोच ( AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार ) होंगे।

ट्रेन नंबर 26401/26402 मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में चलेगी, जबकि ट्रेन नंबर 26404/26403 बुधवार को छोड़कर सभी दिनों में चलेगी।

जम्मू तवी से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का समय

पहली सेवा (ट्रेन नंबर 26401) जम्मू तवी से सुबह 6:20 बजे रवाना होगी और सुबह 11:10 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। अपनी वापसी यात्रा में, ट्रेन नंबर 26402 श्रीनगर से दोपहर 2:00 बजे रवाना होगी और शाम 6:50 बजे तक जम्मू तवी पहुंचेगी।

दूसरी सेवा (ट्रेन संख्या 26404) श्रीनगर से सुबह 8:00 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:40 बजे तक जम्मू तवी पहुंचेगी। इसकी वापसी (ट्रेन संख्या 26403) जम्मू तवी से दोपहर 1:20 बजे रवाना होगी और शाम 6:00 बजे तक श्रीनगर पहुंचेगी।

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सेंट्रल रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को मैनेज करने के लिए 2100 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये स्पेशल ट्रेन सर्विस 15 अप्रैल से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेंगी। इनमें से 735 ट्रेनों को अनारक्षित जबकि 624 ट्रेनों को आरक्षित सर्विसेज के तहत चलाया जाएगा। सेंट्रल रेलवे ने X (Twitter) पर समर स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी यह जानकारी साझा की। यहां पढ़ें पूरी खबर…