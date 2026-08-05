ITR Refund 2026: अगर आपने साल भर में जरूरत से ज्यादा टैक्स जमा किया है, तो इनकम टैक्स विभाग अतिरिक्त रकम रिफंड के रूप में आपके बैंक खाते में वापस भेज देता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद विभाग आपकी रिटर्न की जांच करता है और तय करता है कि आपको वास्तव में कितना टैक्स देना था। अगर जमा किया गया टैक्स इससे ज्यादा होता है, तो रिफंड जारी कर दिया जाता है।

जिन लोगों ने 31 जुलाई से पहले ITR फाइल किया था, उनमें से कई को रिफंड मिल चुका है, जबकि बाकी लोगों को जल्द ही रिफंड मिलने की उम्मीद है…

रिफंड मिलने में कितना लगता है समय?

ITR को भले ही “प्रोसेस्ड” के तौर पर मार्क किया गया हो, लेकिन रिफंड तुरंत क्रेडिट नहीं हो सकता है। विभाग की रिफंड की प्रोसेसिंग तभी शुरू होती है जब करदाता रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई करता है।

विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, रिफंड आने में आम तौर 4-5 हफ्ते का समय लगता है। अगर करदाता का रिफंड इस समय अवधि के भीतर खाते में नहीं क्रेडिट होता है तो फिर उन्हें ये चेक करना चाहिए कि क्या उन्हें अपने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियों के बारे में कोई सूचना मिली है, विभाग से मिला ईमेल या SMS अलर्ट देखना चाहिए और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड स्टेटस को वेरिफाई करना चाहिए।

आयकर विभाग से रिफंड पाने के लिए जरूरी शर्तें:

– वास्तविक टैक्स देनदारी से ज्यादा टैक्स जमा हुआ हो।

– आईटीआर समय पर दाखिल किया गया हो।

– आईटीआर का ई-वेरीफिकेशन पूरा हो चुका हो।

– बैंक खाता प्री-वैलिडेटेड और रिफंड के लिए चुना गया हो।

– ITR में दी गई जानकारी सही हो और PAN-Aadhaar लिंक हो।

रिफंड न मिलने के आम कारण

आयकर विभाग से मिलने वाला रिफंड कुछ आम कारणों के वजह से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है –

– गलत बैंक अकाउंट नंबर

– बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट नहीं है।

– PAN इनऑपरेटिव है।

– बैंक अकाउंट में दिया गया नाम पैन कार्ड की डिटेल्स से मेल नहीं खाता है।

– बैंक अकाउंट इनएक्टिव, बंद, फ्रीज या डॉरमेंट हो।

– अगर ITR में बताया गया अकाउंट बंद हो गया हो।

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