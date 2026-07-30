Income Tax Returns Deadline LIVE Updates: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। 31 जुलाई 2026 अधिकांश वेतनभोगी (Salaried) और ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है।

अगर तय समय तक ITR दाखिल नहीं किया जाता है, तो सिर्फ लेट फीस ही नहीं, बल्कि ब्याज, रिफंड में देरी और कुछ मामलों में टैक्स बेनिफिट्स से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करना बेहतर रहेगा।

इस LIVE ब्लॉग में आपको ITR Filing 2026 से जुड़े हर बड़े अपडेट मिलेंगे…

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