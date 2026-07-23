ITR Filing Last Date 2026: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब देर नहीं करनी चाहिए। वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख नजदीक है। समय पर रिटर्न दाखिल करने से लेट फीस और दूसरी परेशानियों से बचा जा सकता है।

अगर आपकी आय तय सीमा के भीतर है और आप ITR-1 (सहज) फॉर्म के दायरे में आते हैं, तो घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स में ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं ITR भरने की आखिरी तारीख क्या है, कौन ITR-1 भर सकता है और इसे ऑनलाइन फाइल करने का आसान तरीका…

कब है रिटर्न भरने की आखिरी तारीख?

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2026 है। वक्त पर रिटर्न फाइल नहीं करने पर लेट फीस, ब्याज और कुछ मामलों में अन्य टैक्स संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

कौन फाइल कर सकता है आईटीआर-1?

ET की रिपोर्ट के अनुसार, जिन व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष में कुल कमाई 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है और कमाई का जरिया सैलरी या पेंशन है। एक घर और अन्य तरीकों जैसे ब्याज आय और फैमिली पेंशन है। वह व्यक्ति आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म वह व्यक्ति फाइल कर सकता है।

ITR-1 फाइल करने का आसान तरीका

– सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

– इसके बाद e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर क्लिक करें।

– एसेसमेंट ईयर और फाइलिंग का तरीका चुनें।

– फिर Start New Filing पर क्लिक करके ITR-1 फॉर्म सेलेक्ट करें।

– रिटर्न फाइल करने का कारण चुनें और मांगी गई जरूरी जानकारी भरें।

– इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर आदि को एक बार जरूर जांच लें।

– अब अपनी आय (सैलरी, पेंशन, ब्याज आदि), टैक्स छूट (80C, 80D, 80CCD), टीडीएस, एडवांस टैक्स और कुल टैक्स देनदारी की जानकारी की समीक्षा करें। यदि कहीं बदलाव की जरूरत हो तो उसे अपडेट करें।

– सभी जानकारी सही मिलने पर ITR सबमिट कर दें।

– रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर e-Verify करना अनिवार्य है।

– अगर तय समय में e-Verify नहीं किया गया, तो आपका ITR वैध नहीं माना जाएगा।

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Interest Certificate : अगर आप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक जरूरी दस्तावेज इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी है। बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला यह सर्टिफिकेट आपके खाते में पूरे वित्त वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किए गए ब्याज का पूरा विवरण देता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…