ITR Filing Deadline: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। नौकरीपेशा लोगों और ऐसे ज्यादातर टैक्सपेयर्स, जिनका ऑडिट नहीं होता, उनके लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। यानी डेडलाइन में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं।

अगर 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं किया, तो कुछ नुकसान हो सकते है। आइए जानते हैं…

31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा?

देना पड़ सकता है जुर्माना

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत देरी से ITR दाखिल करने पर लेट फीस देनी पड़ सकती है।

– कुल आय ₹5 लाख तक होने पर अधिकतम ₹1,000 की फीस।

– कुल आय ₹5 लाख से अधिक होने पर ₹5,000 तक की लेट फीस।

बकाया टैक्स पर लगेगा ब्याज

अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बकाया है और आपने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो आपको बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। यह आपकी कुल टैक्स देनदारी को बढ़ा सकता है।

रिफंड मिलने में हो सकती है देरी

यदि आपका टैक्स रिफंड बनता है, तो देर से ITR दाखिल करने पर रिफंड की प्रोसेसिंग भी देर से हो सकती है।

इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं

अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया, जबकि आपके लिए यह अनिवार्य था, तो भविष्य में इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस या स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

क्या 31 जुलाई के बाद भी ITR भर सकते हैं?

हां। 31 जुलाई की डेडलाइन चूकने के बाद भी बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल की जा सकती है। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए इसे 31 दिसंबर 2026 तक या असेसमेंट पूरा होने से पहले (जो पहले हो) दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, इसके साथ लेट फीस और अन्य शर्तें लागू होंगी।

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Interest Certificate : अगर आप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक जरूरी दस्तावेज इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी है। बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला यह सर्टिफिकेट आपके खाते में पूरे वित्त वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किए गए ब्याज का पूरा विवरण देता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…