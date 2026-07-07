इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख क्या है, ताकि समय रहते फाइलिंग पूरी की जा सके।

हालांकि, सिर्फ समय पर ITR फाइल करना ही काफी नहीं है। रिटर्न भरते समय छोटी-सी गलत जानकारी भी परेशानी बढ़ा सकती है। गलत फॉर्म चुनने, जरूरी आय छिप जाने या फॉर्म 26AS और AIS के आंकड़ों में अंतर जैसी गलतियों की वजह से रिटर्न में गड़बड़ी हो सकती है। आइए जानते हैं ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख क्या है और रिटर्न भरते समय किन गलतियों से बचना चाहिए…

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख कब?

अगर आप नौकरीपेशा यानी सैलरीड कर्मचारी हैं या आपकी आमदनी ऐसे स्रोतों से होती है जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। इस कैटेगरी में आने वाले टैक्सपेयर्स तय समयसीमा तक बिना लेट फीस के अपना ITR ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।