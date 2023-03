Layoffs: 19,000 को नौकरी से निकालेगी Accenture, कंपनी के मुनाफे में आई कमी

Accenture ने इस छंटनी के लिए बिगड़ते ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक को जिम्मेदार ठहराया है।

Accenture Layoff (Source- Representational Image/ Indian Express)

दिग्गज IT कंपनी एक्सेंचर (Accenture) कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। कंपनी ने गुरुवार (23 मार्च) को कहा कि वह लगभग 19,000 नौकरियों में कटौती करेगी। Accenture ने अपनी टोटल वर्कफोर्स से 2.5% (19000 कर्मचारियों) की छंटनी का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने वार्षिक राजस्व और मुनाफे के पूर्वानुमानों को भी कम करने का फैसला किया है। Accenture ने रेवेन्यू और प्रॉफिट के पूर्वानुमान को भी कम किया एक्सेंचर ने एनुअल ग्रोथ रेट में 8%- 11% की बढ़ोतरी के पिछले अनुमान को कम करके 8-10% कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने प्रति शेयर इनकम 10.84 डॉलर से 11.06 डॉलर के बीच रहने की उम्मीद जताई है, जिसे पहले 11.20 डॉलर से 11.52 डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया था। एक्सेंचर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के तीसरे क्वार्टर में रेवेन्यू 16.1 अरब डॉलर से 16.7 अरब डॉलर के बीच होगा। वहीं कंपनी के CEO जूली स्वीट ने कहा कि हम अपनी लागत कम करने के लिए छंटनी करने का यह कदम उठा रहे हैं। हालांकि, हम बिजनेस और निवेश जारी रखते हुए ग्रोथ के महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाते रहेंगे। कंपनी की कमाई में कमी कंपनी ने कहा, “विशेष रूप से वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी की कमाई में कमी देखी गई है। आने वाला समय कितना खराब होने वाला है, इसे देखते हुए कंपनी के आर्थिक पहलू को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए ही यह फैसला लिया गया है। कंपनी को अब उम्मीद है कि स्थानीय मुद्रा में वार्षिक राजस्व वृद्धि 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच होगी, जबकि पहले यह 8 प्रतिशत से 11 प्रतिशत थी।” 18 महीने में होगी कर्मचारियों की छंटनी एक्सेंचर ने बताया कि कंपनी कर्मचारियों की यह छंटनी एक साथ नहीं बल्कि 18 महीनों में स्टेप-बाई-स्टेप करेगी। कंपनी के अनुसार, इस छंटनी का असर उसके नॉन बेलेबल कॉर्पोरेट फंक्शन में शामिल कर्मचारी पर ज्यादा पड़ेगा। लगभग 1,046 टेक कंपनियों ने पिछले साल 1.61 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की। जनवरी में लगभग 1 लाख तकनीकी कर्मचारियों ने वैश्विक स्तर पर नौकरी खो दी, जिसमें अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स और अन्य जैसी कंपनियों ने भी छंटनी की। हाल ही में Amazon ने घोषणा की थी कि वह अगले कुछ हफ्तों में 9,000 और कर्मचारियों की छंटनी करेगी। ई-कॉमर्स कंपनी ने पहले ही लगभग 18,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी।

