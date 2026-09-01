अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट का स्क्रीनशॉट लेकर सफर करते हैं? तो यह नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इंडियन रेलवे ने साफ कर दिया है कि अनरिजर्व्ड टिकट का सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाना यात्रा के दौरान वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा।

रेलवे के मुताबिक, RailOne ऐप से बुक किया गया डिजिटल अनरिजर्व्ड टिकट उसी रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे टिकट बुक किया गया था। नियमों का पालन नहीं करने पर यात्रियों को जुर्माने जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर (Sr DCM) सौरभ जैन के अनुसार, RailOne ऐप से बुक किया गया अनरिजर्व्ड टिकट सिर्फ उसी मोबाइल फोन पर मान्य होता है जहां ऐप रजिस्टर्ड है और जिससे टिकट बुक किया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल पर बुक किए गए टिकट का स्क्रीनशॉट (जो WhatsApp या दूसरे तरीकों से भेजा गया हो) यात्रा के लिए मान्य अधिकार नहीं माना जाता है।

जैन ने कहा, “यात्रियों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके खुद टिकट बुक करना चाहिए और यात्रा के दौरान वही फोन अपने साथ रखना चाहिए।”

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ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट बुक करना जरूरी

रेलवे अधिकारी ने यह भी कहा कि यात्रा शुरू करने से पहले मान्य टिकट लेना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि कोई यात्री बिना टिकट के ट्रेन में नहीं चढ़ सकता और फिर टिकट-चेकिंग स्टाफ को देखकर मोबाइल फोन पर अनरिजर्व्ड टिकट जनरेट नहीं कर सकता।

इसी तरह, किसी और के मोबाइल फोन से टिकट लेना और उसका स्क्रीनशॉट रखना डिजिटल टिकटिंग की तय जरूरतों को पूरा नहीं करता है। अधिकारी ने कहा, “डिजिटल टिकट दिखाने के लिए, मोबाइल फोन चालू होना चाहिए।”

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यात्रियों के लिए RailOne अनरिजर्व्ड टिकट नियम

– यात्रा शुरू करने से पहले वैध (मान्य) टिकट लेना अनिवार्य है।

– अनरिजर्व्ड टिकट केवल अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से RailOne ऐप पर बुक करें।

– टिकट उसी मोबाइल फोन में उपलब्ध होना चाहिए, जिससे उसे बुक किया गया था।

– WhatsApp पर मिला टिकट या टिकट का स्क्रीनशॉट यात्रा के लिए मान्य नहीं है।

– रजिस्टर्ड मोबाइल से बुक किया गया टिकट केवल उसी मोबाइल के मालिक के लिए वैध माना जाएगा।

– यात्रा के दौरान वही मोबाइल अपने साथ रखें और सुनिश्चित करें कि उसमें पर्याप्त बैटरी हो।

ध्यान दें: 19 जून 2026 से बिना वैध टिकट या गलत टिकट के यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

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