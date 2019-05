IRCTC अब सस्ते में करा रहा बैंकॉक और पटाया की सैर, जानें क्या है ऑफर

IRCTC Tour Package: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने थाईलैंड टूर की शुरूआत की है। अपने टि्वटर अकाउंट के माध्यम से आईआरसीटीसी ने बताया है कि इसकी शुरूआती कीमत 39,520 रुपये है। पांच रात और छह दिन के इस टूर में बैंकॉक और पटाया भी ले जाया जाएगा। टूर की शुरूआत 26 जुलाई 2019 को चेन्नई से होगी। सभी यात्रियों से यहां से इंडिगो की फ्लाइट से ले जाया जाएगा। बता दें कि आईआरसीटीसी टूरिज्म भारतीय रेलवे की सहायक है।

आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अनुसार, टूर पैकेज का खर्च लोगों की संख्या और उनके रहने के तरीके के अनुसार अलग-अलग है। यदि तीन लोग या दो लोग एक साथ रहते हैं, प्रत्येक को 39,520 रुपये देना होगा। वहीं, सिंगल के लिए चार्ज 45,126 रुपये है। यदि साथ में बच्चा है और उसके लिए अलग से बेड लेना है तो 36,295 रुपये देने होंगे। वहीं, यदि बच्चे के लिए बेड नहीं लेना है तो 29,554 रुपये देने होंगे।

Thailand is a popular destination that is renowned for its lush and dense forests, coral reefs, floating markets, fragrant rich food and cultural integrity. Travel to this amazing destination for an escape away from your daily routine. To book https://t.co/PoZKfW7Uxy#tourism pic.twitter.com/Alj0jQZzqG

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 24, 2019