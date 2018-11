क्या आप केवल 10 रुपए में ट्रेन से यात्रा करने की कल्पना कर सकते हैं, यात्रा लोकल ट्रेन में नहीं बल्कि एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से। यह अविश्वशनीय लग रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन से केवल 10 रुपए में भी यात्रा की जा सकती है। यह मुंबई की लोकल ट्रेन से भी सस्ता है जोकि मुश्किल से आधा घंटे की यात्रा के लिए 15 से 20 रुपए लेती है। लेकिन यहां एक मौका है कि छुट्टियों में केवल 10 रुपए में ट्रेन से यात्रा की जा सकती है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ स्टीम एक्सप्रेस का मजा ले सकते हैं वो भी केवल 10 रुपए में, IRCTC ने इसकी इजाजत दे दी है। IRCTC ने ट्वीट किया कि, गढ़ी हरसरू से फारूखनगर तक स्टीम एक्सप्रेस का मजा ले सकते हैं वो भी केवल 10 रुपए में! इस अद्वितीय यात्रा के लिए बुकिंग खुली हैं।” इंडियन रेलवे ने स्टीम ट्रेनों को चलाना बंद कर दिया है। बंद करने के बाद यह पहला मौका है जब कोई स्टीम ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन में हरसरू से फारूखनगर के बीच केवल 10 रुपए में यात्रा कर सकते हैं।

फरुखनगर की यात्रा के दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के वादे को पूरा करने के लिए साप्ताहिक स्टीम ट्रेन “स्वच्छता एक्सप्रेस” का उद्घाटन 15 सितंबर, 2018 को सीआरबी अश्विनी लोहानी ने जीएम उत्तरी रेलवे, पीसीएमई अरुण अरोड़ा और डीआरएम / डीएलआई के साथ किया था। इस पर विचार किया गया है कि दुनिया भर के पर्यटक और स्टीम उत्साही इन स्थानों पर स्टीम इंजन वाली ट्रेनों से यात्रा करेंगे, इस क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाएंगे।

हेरिटेज स्टीम शेड, रेवाड़ी और डीईएमयू-शेड, शकुरबस्ती में रिस्टोर के साथ लोकोमोटिव को पहले जैसा बना दिया गया है। आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट पर कहा, “भारतीय रेलवे के इतिहास में यह एक महान दिन है कि हेरिटेज संरक्षित किया जा रहा है और इसकी डिस्प्ले और सवारी अब 10 / – रुपये के सामान्य किराए पर जनता के लिए खुली है।

Witness a journey like never before on the Steam Express from Garhi Harsaru to Farukhnagar at a minimal price of Rs. 10 only! Bookings are open for this unique journey. More details here: https://t.co/LqvA1nxW6Y pic.twitter.com/wHGcToIQXq

— IRCTC (@IRCTCofficial) November 19, 2018