Railways Price Hike: रेल यात्री कृपया ध्यान दें! ट्रेन में खाना हुआ महंगा, IRCTC ने बढ़ाए खाने-पीने की चीजों के दाम, देखें रेट लिस्ट

IRCTC Food Price Hike: आईआरसीटी ने ट्रेन में मिलने वाले पेंट्री कार के खाने और पीने के सामने के रेट बढ़ा दिए हैं।

आईआरसीटीसी फूड प्राइस: IRCTC ने ट्रेन में रोटी, सैंडविच, डोसे जैसे आइटम के दाम बढ़ा दिए हैं।

IRCTC Hikes Food Prices: Indian Railways (भारतीय रेलवे) ने एक बार फिर ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को बड़ा झटका दिया है। IRCTC ने रेल (Train)में मिलने वाले खाने-पीने के सामान के रेट बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए रेल का सफर भी अब पहले से महंगा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, आईआरसीटीसी ने रेल में मिलने वाले खाने के सामान के दाम 2 रुपये से 25 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। बता दें कि सामान के दामों में यह इजाफा फिलहाल पूर्व मध्य रेलवे से जाने वाली ट्रेनों के लिए ही किया गया है। IRCTC के क्षेत्रीय महाप्रबंधक राजेश कुमार का कहना है कि खाने की क्वॉलिटी और क्वान्टिटी (मात्रा) दोनों में सुधार किया गया है और यही वजह है कि खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं। अब ट्रेन में रोटी, डोसा, दाल, गुलाब जामुन और सैंडविच जैसे सभी आइटम पहले से ज्यादा दाम पर मिलेंगे। 10 रुपये का मिलेगा समोसा खाने की सभी चीजों के दाम IRCTC ने बढ़ा दिए हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टेशन पर फूड स्टॉल पर मिलने वाली चीजों के दाम में बदलाव नहीं किया गया है। यानी सिर्फ पेंट्रीकार से मिलने वाले खाने के सामान के दाम बढ़ाए गए हैं। IRCTC ने 70 आइटम की एक लिस्ट जारी की है जिनके रेट बदले गए हैं। Also Read रेल यात्रियों को बड़ा झटका, होली से पहले कैंसिल हो गईं इतनी सारी ट्रेन, देखें पूरी लिस्ट ट्रेन में अब समोसे के लिए 8 रुपये की जगह 10 रुपये देने होंगे। जबकि सैंडविच के लिए 16 रुपये खर्च करने होंगे। इसके अलावा रोटी अब 10 रुपये की मिलेगी। Also Read Jio के सबसे सस्ते प्लान, 1 साल से ज्यादा वैलिडिटी, 900GB तक डेटा, अनलिमिटेड कॉल जानें कितना महंगा हो गया अब रेल में खाना सामान पुराना रेट नया रेट रोटी 3 रुपये 10 रुपये मसाला डोसा 40 रुपये 50 रुपये सैंडविच 15 रुपये 25 रुपये बर्गर 40 रुपये 50 रुपये ढोकला (100 ग्राम) 20 रुपये 30 रुपये समोसा 8 रुपये 10 रुपये ब्रेड पकौड़ा 10 रुपये 15 रुपये आलू वड़ा 7 रुपये 10 रुपये

