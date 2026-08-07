IRCTC Bharat Gaurav Train: अगर आप एक ही यात्रा में कई प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं, तो भारतीय रेलवे की यह नई योजना आपके लिए काम की हो सकती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने अपनी ‘भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन’ के जरिए नया तीर्थ पर्यटन सर्किट “सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा” शुरू करने की घोषणा की है।

यह रेल टूर पैकेज 25 सितंबर, 2026 को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और 5 अक्टूबर, 2026 को खत्म होगा। 11 दिन की इस यात्रा में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और नागेश्वर सहित सात पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएंगे।

किन स्टेशनों से चढ़ सकेंगे यात्री?

यात्री दिल्ली सफदरजंग, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और भोपाल जंक्शन से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन में चढ़ और उतर सकते हैं।

भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन का रूट

इस रूट पर चलेगी ट्रेन: दिल्ली सफदरजंग – उज्जैन – महू – द्वारका – ओखा – वेरावल – खडकी जंक्शन – छत्रपति संभाजीनगर – नासिक रोड – दिल्ली सफदरजंग।

घूमने की जगहों की लिस्ट

– उज्जैन: महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और कॉरिडोर और राम घाट।

– ओंकारेश्वर: ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर।

– द्वारका: द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी देवी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका।

– सोमनाथ: सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ बीच और भालका तीर्थ।

– पुणे: भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग।

– औरंगाबाद: एलोरा में कैलाश मंदिर (UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट), घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर।

– नासिक: त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और पंचवटी।

भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन में 150 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। इसमें रहने के लिए चार कैटेगरी सुपीरियर AC I (कूप) 30 सीटों के साथ, सुपीरियर AC I (केबिन) 45 सीटों के साथ, डीलक्स AC II टियर 45 सीटों के साथ, और कम्फर्ट AC III टियर 30 सीटों के साथ हैं।

टूर पैकेज का किराया

भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन पर IRCTC का सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा टूर पैकेज ट्रिपल-शेयरिंग के आधार पर प्रति व्यक्ति 88810 रुपये से शुरू होता है। सुपीरियर AC I (कूप) कैटेगरी में सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए पैकेज की कीमत 134255 रुपये प्रति व्यक्ति तक जाती है।

IRCTC ने एक बयान में कहा, “भारतीय रेलवे ‘भारत गौरव ट्रेन’ स्कीम के तहत रेल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% की छूट दे रही है, जो पहले से ही टूर की कीमत में शामिल है। पैकेज की कीमत में संबंधित क्लास में ट्रेन का सफर, 3-स्टार होटलों में ठहरने की सुविधा, सभी मील, AC गाड़ियों में सभी तरह का आना-जाना और घूमना-फिरना, ट्रैवल इंश्योरेंस और IRCTC टूर मैनेजर की सेवाएं वगैरह शामिल हैं।”

IRCTC की भारत गौरव ट्रेन 11 दिनों में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराएगी: जानें कैसे बुक करें

ट्रेन का टिकट IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.irctctourism.com से बुक किया जा सकता है।

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