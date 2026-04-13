करीब सात साल बाद ईरानी कच्चे तेल की खेप भारतीय बंदरगाहों तक पहुंची है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, ईरानी तेल से भरा एक क्रूड ऑयल टैंकर ओडिशा के पारादीप बंदरगाह के पास पहुंच गया है, जबकि एक अन्य ईरानी टैंकर गुजरात के सिक्का बंदरगाह के एंकरेज पर लंगर डाले हुए है।

यह अमेरिका द्वारा पिछले महीने घोषित प्रतिबंधों में छूट के बाद हुआ है। एक महीने की इस छूट ने पानी में पहले से मौजूद टैंकरों में रखे ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति दी, ताकि ग्लोबल बाजार में आपूर्ति में आई रुकावट को कम किया जा सके और तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके।

हालांकि, सप्ताहांत में शांति वार्ता विफल होने के बाद, अमेरिका ने अब ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की घोषणा की है, ताकि तेल निर्यात से तेहरान को होने वाली आय को सीमित किया जा सके।

वेसल ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, बहुत बड़े क्रूड कैरियर (VLCC) ‘फेलिसिटी’ ने रविवार (12 अप्रैल) देर रात सिक्का बंदरगाह के पास लंगर डाला। शिपिंग डेटाबेस के अनुसार, यह टैंकर ईरानी झंडे के तहत चलता है और इसका संचालन नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी (NITC) करती है। ‘मरीनट्रैफिक’ के डेटा के अनुसार, सोमवार सुबह 10 बजे तक इसकी स्थिति सिक्का एंकरेज पर थी।

व्यापारिक सूत्रों ने संकेत दिया कि फेलिसिटी में 20 लाख बैरल ईरानी तेल लदा हो सकता है, जो निजी क्षेत्र की रिफाइनिंग दिग्गज कंपनी ‘रिलायंस इंडस्ट्रीज’ के लिए है। कंपनी ने टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।

फेलिसिटी के पहले ‘जया’ नाम का एक कुराकाओ-झंडे वाला VLCC टैंकर पारादीप बंदरगाह के पास के पानी में कुछ दिन पहले पहुंचा था। अनुमान है कि उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनर कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए 20 लाख बैरल ईरानी क्रूड तेल है।

व्यापारिक सूत्रों के अनुसार फेलिसिटी और जया (दोनों ही अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित टैंकरों में शामिल हैं) ने ईरान की मुख्य तेल निर्यात सुविधा ‘खार्ग द्वीप’ से क्रूड तेल लिया था। अनुमान है कि जया में तेल फरवरी के अंत में भरा गया था, ठीक उससे पहले जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमले किए थे। अनुमान है कि फेलिसिटी ने मार्च के मध्य में किसी समय खार्ग से तेल लिया था।

रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के जहाजरानी मंत्रालय ने ईरानी तेल ले जा रहे चार टैंकरों को सिक्का बंदरगाह पर लंगर डालने की विशेष अनुमति दी थी। फेलिसिटी उन टैंकरों में से एक था, जिनके लिए कथित तौर पर यह अनुमति दी गई थी।

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि आने वाले दिनों में भारत को कुछ और ईरानी कच्चा तेल मिलने की उम्मीद है, इससे पहले कि 19 अप्रैल को ईरानी तेल खरीदने के लिए अमेरिका की छूट खत्म हो जाए।

कुछ दिन पहले, सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारत ईरानी कच्चा तेल खरीद रहा है और तेहरान से तेल खरीदने में पेमेंट से जुड़ी कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि पानी में मौजूद ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है।

मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच, अमेरिका ने 21 मार्च को एक महीने के लिए उन ईरानी कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था, जो पहले से ही टैंकरों में लोड थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच सके, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई की स्थिति बेहतर हो और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके।

वॉशिंगटन की तरफ से दी गई यह छूट वैसी ही थी, जैसी मार्च की शुरुआत में रूसी तेल के लिए दी गई थी; युद्ध शुरू होने के बाद से भारत का रूसी तेल का आयात काफी बढ़ गया है। मई 2019 के बाद से भारत ने ईरानी कच्चा तेल आयात नहीं किया है, क्योंकि ट्रंप के पहले प्रशासन ने तेहरान पर फिर से अमेरिकी प्रतिबंध लगा दिए थे।

अमेरिकी वित्त विभाग के ‘ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल’ (OFAC) द्वारा 21 मार्च को जारी किए गए आम लाइसेंस के मुताबिक, ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, डिलीवरी या अनलोडिंग से जुड़े लेन-देन (जो 20 मार्च को 12:01 पूर्वी डेलाइट समय तक किसी भी जहाज पर लोड थे, जिनमें अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित टैंकर भी शामिल हैं) 19 अप्रैल तक मान्य रहेंगे।

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