पश्चिम एशिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव का असर अब भारत में आने वाले IPO पर भी पड़ रहा है। इस वर्ष भारत में जियो प्लेटफॉर्म्स, फोनपे, फ्लिपकार्ट इंटरनेट, जेप्टो और एसबीआई फंड मैनेजमेंट की लगभग 70,000 करोड़ रुपये की मेगा लिस्टिंग मार्केट में आने की योजना है।

ऐसे समय में यह रिस्क आया है जब लिस्टिंग के लिए दो रिकॉर्ड वर्षों के बाद भारत के प्राइमरी मार्केट की 2026 की शुरुआत पहले ही धीमी रही है। ब्लूमबर्ग के डेटा के अनुसार, कंपनियों ने 2026 की पहली तिमाही में IPO के जरिए लगभग 16,000 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि पिछले साल इसी समय में 19,000 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

लिस्टिंग की परफॉर्मेंस भी कमजोर रही है। पिछले नौ मेनबोर्ड IPO में से 7 की शुरुआत नेगेटिव लिस्टिंग गेन के साथ हुई।

ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनालिस्ट्स का कहना है कि ईरान विवाद सहित बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव को बढ़ा रहे हैं और कंपनियों को अपने पब्लिक ऑफरिंग के समय पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं।

हाल ही का एक उदाहरण PhonePe है, जिसने जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और मार्केट की अस्थिरता का हवाला देते हुए अपने IPO प्लान को टालने का फैसला किया।

ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशक कंपनी के पहले तय 15 बिलियन डॉलर से कम वैल्यूएशन पर भी जोर दे रहे थे, जिससे पता चलता है कि अस्थिर मार्केट प्राइसिंग की उम्मीदों पर कितना दबाव डाल सकते हैं। अगर अगले कुछ महीनों में हालात स्थिर नहीं होते हैं, तो एनालिस्ट का कहना है कि आने वाले महीनों में होने वाली कई हाई-प्रोफाइल लिस्टिंग के लिए भी इसी तरह की वैल्यूएशन चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

मेगा लिस्टिंग

– सबसे बड़ी संभावित पेशकशों में से एक Jio Platforms है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO बनने की तैयारी कर रही है। पहले के अनुमानों के मुताबिक Jio की वैल्यू 170 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। बड़े इश्यूअर्स के लिए रेगुलेटर्स द्वारा हाल ही में दी गई न्यूनतम 2.5% पब्लिक शेयरहोल्डिंग की जरूरत पर, कंपनी इस बिक्री से लगभग 4.3 बिलियन डॉलर (लगभग Rs 40,000 करोड़) जुटा सकती है।

– एक और लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पर सबकी नजर है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपनी होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर सिंगापुर से भारत में शिफ्ट किया है, इस कदम को बड़े पैमाने पर इसकी घरेलू लिस्टिंग की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी की पिछली वैल्यू 2024 में लगभग 37 बिलियन डॉलर थी, जब अल्फाबेट इंक. ने 350 मिलियन डॉलर का निवेश किया था।

– एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट भी एक IPO पर विचार कर रही है जो 2026 की पहली छमाही में 1.2 बिलियन डॉलर तक जुटा सकता है। ऐसी लिस्टिंग से पब्लिक मार्केट के निवेशक को भारत की तेजी से बढ़ती म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सीधा एक्सपोजर मिलेगा।

– इस बीच जेप्टो ने पहले एक IPO के लिए कॉन्फिडेंशियल पेपर्स फाइल किए थे, जिससे लगभग 11000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है, हालांकि एनालिस्ट्स का कहना है कि हाई-ग्रोथ सेक्टर्स की कंपनियां वैल्यूएशन सेंटिमेंट में बदलाव के प्रति खास तौर पर सेंसिटिव हो सकती हैं।

बड़ी चुनौती

इश्यू करने वालों के लिए बड़ी चुनौती यह है कि वोलाटाइल मार्केट आम तौर पर नई लिस्टिंग के लिए निवेशकों की दिलचस्पी कम कर देते हैं। जब बेंचमार्क इंडेक्स तेजी से करेक्ट होते हैं, तो इन्वेस्टर अक्सर रिस्की माने जाने वाले IPO में हिस्सा लेने के बजाय पिटे हुए लार्ज-कैप स्टॉक्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं।

मौजूदा स्लोडाउन के बावजूद IPO पाइपलाइन मजबूत

ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का कहना है कि मौजूदा स्लोडाउन के बावजूद IPO पाइपलाइन मज़बूत बनी हुई है। इक्विरस कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के हेड भावेश शाह के मुताबिक, अभी की मंदी स्ट्रक्चरल होने के बजाय ज्यादातर सेंटीमेंट से जुड़ी है।

शाह ने कहा, “IPO में मंदी स्ट्रक्चरल नहीं है, बल्कि सेकेंडरी मार्केट में कमज़ोर सेंटीमेंट की वजह से है।” “कंपनियां आगे बढ़ें या रुकें, इस बारे में ज्यादा टैक्टिकल तरीका अपनाना पसंद कर रही हैं और इन्वेस्टर सेंटीमेंट ने इश्यू करने वालों को लॉन्च विंडो और प्राइसिंग के बारे में ज्यादा सोच-समझकर काम करने के लिए मजबूर किया है।”

अभी के लिए बैंकर्स को उम्मीद है कि कई कंपनियां अपने ऑफरिंग के साथ आगे बढ़ने से पहले मार्केट की स्थितियों पर करीब से नजर रखेंगी, खासकर जब जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबल इक्विटी और कमोडिटी में उतार-चढ़ाव ला रहे हैं।

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