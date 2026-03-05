ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। इस माहौल में तेल और सोने दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सोने की एक बड़ी डील की खबर सामने आई है, जिसने वैश्विक कमोडिटी बाजार में हलचल बढ़ा दी है।

एक्सियोस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वेनेजुएला की सरकारी माइनिंग कंपनी ने सोमवार को अमेरिकी मार्केट के लिए 1,000 किलोग्राम सोना बेचने के लिए कई मिलियन डॉलर की डील की है।

क्या हुआ है?

एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि गोल्ड डील के तहत सरकारी कंपनी मिनर्वन (Minerven) को कमोडिटी ट्रेडर ट्रैफिगुरा (Trafigura) को 650 से 1,000 किलो गोल्ड डोर बार देने होंगे।

अमेरिका की भूमिका

सूत्र ने कहा कि ट्रैफिगुरा अमेरिकी सरकार के साथ एक अलग व्यवस्था के तहत सोने को अमेरिका रिफाइनरियों तक पहुंचाएगी। अमेरिका के इंटीरियर सेक्रेटरी डग बर्गम ने गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने में मदद की। सूत्र ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में 98% फाइनल गोल्ड कंटेंट की बात कही गई है।

आज सोने का भाव

आज एक किलोग्राम शुद्ध सोने की कीमत लगभग $166,000 है। कीमत मार्केट के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल अनिश्चितता के बीच सोने की कीमत बढ़ी है।

जब से अमेरिका और इज़राइल ने दुनिया के सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर में से एक ईरान पर हमला किया है, तब से तेल की कीमत बढ़ रही है।

ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में किया गया तीसरा एक्सट्रैक्शन डील

यह कॉन्ट्रैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में किया गया तीसरा एक्सट्रैक्शन डील है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेज़ुएला के सबसे जरूरी और बहुत ज्यादा मिलने वाले रिसोर्स, तेल पर कंट्रोल कर लिया है। ट्रैफिगुरा भी 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा कीमत के उन तेल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है।

ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने वेनेज़ुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की भी तारीफ की। रोड्रिगेज ने बुधवार को बर्गम से मिलने के बाद देश के माइनिंग कानूनों में सुधार के प्लान की घोषणा की।

