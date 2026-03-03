ईरान-इजराइल तनाव के वजह से मंगलवार को तीसरे दिन भी तेल की कीमतें बढ़ीं। तनाव के चलते होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है और मिडिल ईस्ट के मुख्य प्रोडक्शन वाले इलाके से सप्लाई में रुकावट का डर बढ़ गया है।

सरकारी टेलीविजन पर ईरानी ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जबारी ने कहा “तेल की कीमत 81 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है और दुनिया निश्चित रूप से इसके कम से कम 200 डॉलर तक पहुंचने का इंतजार कर रही है।”

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.4% बढ़कर 79 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास थे। सोमवार को कॉन्ट्रैक्ट बढ़कर 82.37 डॉलर पर पहुंच गया, जो जनवरी 2025 के बाद इसका सबसे ऊंचा लेवल है, हालांकि देर से हुए ट्रेड में इसमें कुछ बढ़त कम हुई।

इस बीच, अमेरिकी ट्रेड में क्रूड ऑयल 1% बढ़कर 71.97 डॉलर प्रति बैरल हो गया। पिछले सेशन में कॉन्ट्रैक्ट शुरू में जून 2025 के बाद अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया था, फिर वापस गिर गया, फिर भी 6.3% ऊपर सेटल हुआ।

कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि तनाव जल्द कम होने की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण, होर्मुज स्ट्रेट असल में बंद हो गया है, ईरान इस इलाके में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की इच्छा दिखा रहा है और लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, ऊपर जाने का रिस्क उतना ही बढ़ेगा।

एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी, जबकि मार्केट मिडिल ईस्ट में बढ़ते झगड़े के असर पर फोकस करेंगे।

बर्नस्टीन ने सोमवार को 2026 ब्रेंट तेल की कीमत का अपना अंदाज़ा 65 डॉलर से बढ़ाकर 80 डॉलर प्रति बैरल कर दिया, लेकिन लंबे समय तक लड़ाई की हालत में कीमतें 120 डॉलर – 150 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

औसतन, दुनिया भर में कच्चे तेल की लगभग पांचवीं मांग होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के साथ-साथ चीन और भारत सहित बड़े एशियाई बाज़ारों में डीजल, गैसोलीन और दूसरे ईंधन ले जाने वाले टैंकरों से होती है।

यह जलडमरूमध्य दुनिया की लगभग 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस का रास्ता भी है। टैंकर और कंटेनर जहाज इस जलमार्ग से बच रहे हैं क्योंकि बीमा कंपनियों ने जहाजों के लिए कवरेज रद्द कर दिया है।

भारत पर असर

केप्लर की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का लगभग 50 प्रतिशत कच्चा तेल आयात होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, साथ ही 85 प्रतिशत LPG सप्लाई भी। हालांकि रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाना एक अस्थायी उपाय हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक सप्लाई का जोखिम और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का भारत के फिस्कल घाटे पर गंभीर असर पड़ सकता है।

IDFC फर्स्ट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 12 महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट-टू-जीडीपी में 0.4 परसेंट पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में 10 परसेंट की बढ़ोतरी से रियल जीडीपी ग्रोथ 15बीपीएस कम हो जाती है।

