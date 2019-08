INX Media Case: सीबीआई की टीम ने दिल्ली स्थित पी. चिदंबरम के घर पहुंचे और उन्हें दो घंटे में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है। सीबीआई की टीम के सदस्यों ने चिदंरबम के घर पर नोटिस चिपकाया है, जिसमें उन्हें 2 घंटे में मौजूदगी दर्ज करने को कहा है। सीबीआई की टीम से पहले चिदंबरम के घर पर ईडी की टीम भी आई थी। हालांकि इस दौरान सीबीआई और ईडी दोनों की टीमों को कांग्रेस नेता मिले नहीं। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री गहरे कानूनी संकट में घिरते दिखे और उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में वह ‘‘सरगना और प्रमुख षड्यंत्रकारी” प्रतीत हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता है।

Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) has put up a notice outside the residence of P Chidambaram to appear before them in the next two hours. Earlier today, Delhi High Court had dismissed his both anticipatory bail pleas in connection with INX Media case. pic.twitter.com/IeEI5IkvGF

