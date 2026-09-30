SGB Premature Redemption: अक्टूबर 2026 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) को समय से पहले भुनाने वाले निवेशकों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच अलग-अलग एसजीबी किश्तों के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का शेड्यूल जारी किया है। इसमें यह भी बताया गया है कि निवेशक को रिडेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट कब तक जमा करनी होगी।

RBI के मुताबिक, जून 2019 से मार्च 2022 के बीच जारी की गई 32 एसजीबी किश्तों को इस अवधि में समय से पहले भुनाने का मौका मिलेगा। अक्टूबर 2026 में चार SGB किश्तों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में…

अक्टूबर में इन चार एसजीबी सीरीज को समय से पहले भुनाने का मौका

2019-20 सीरीज V: 15 अक्टूबर 2026 को इस सीरीज के एसजीबी को समय से पहले भुनाया जा सकेगा। निवेशकों को इसके लिए 14 सितंबर से 5 अक्टूबर 2026 के बीच रिडेम्पशन अनुरोध जमा करना होगा। 2019-20 सीरीज VI: इस सीरीज के बॉन्ड के लिए समय से पहले निकासी की तारीख 30 अक्टूबर 2026 है। रिडेम्पशन के अनुरोध 29 सितंबर से 21 अक्टूबर 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। 2020-21 सीरीज I: 28 अक्टूबर 2026 को 2020-21 सीरीज I के एसजीबी को समय से पहले भुनाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अनुरोध जमा करने की अवधि 26 सितंबर से 19 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। 2020-21 सीरीज VII: इस सीरीज के निवेशकों के लिए 19 अक्टूबर 2026 को समय से पहले रिडेम्पशन की तारीख तय है। रिडेम्पशन अनुरोध 19 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 के बीच जमा किया जा सकता है।

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क्या हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) सरकार की ओर से जारी की जाने वाली सिक्योरिटीज हैं। इनकी कीमत सोने के ग्राम के आधार पर तय होती है और इन्हें फिजिकल सोना खरीदने के विकल्प के तौर पर माना जाता है।

सोने की कीमत बढ़ने पर मिलने वाले संभावित फायदे के अलावा, SGB में निवेश करने वालों को हर साल तय ब्याज भी मिलता है। हालांकि, सरकार ने नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करना फिलहाल बंद कर दिया है।

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आज के समय में डिजिटल गोल्ड के जरिए आप बहुत कम रकम से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि डिजिटल गोल्ड में निवेश की शुरुआत सिर्फ 5 रुपये से भी की जा सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…