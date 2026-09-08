अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2020-21 सीरीज VI में निवेश किया था, तो आपके लिए गुड न्यूज है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस ट्रांच के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन यानी तय मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड भुनाने की कीमत का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के निवेशक 8 सितंबर 2026 से अपने गोल्ड बॉन्ड को समय से पहले रिडीम करने का विकल्प चुन सकते हैं।

RBI के मुताबिक, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के नियमों के तहत किसी भी बॉन्ड को उसकी इश्यू डेट से पांच साल पूरे होने के बाद, ब्याज भुगतान की निर्धारित तारीख पर प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। यह ट्रांच 8 सितंबर 2020 को जारी हुई थी, इसलिए अब इसके निवेशकों को समय से पहले एग्जिट का अवसर मिलेगा।

कैसे कैलकुलेट किया जाता है SGB रिडेम्पशन प्राइस?

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इसकी रिडेम्पशन वैल्यू, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा पिछले तीन वर्किंग डेज के लिए पब्लिश किए गए 999 प्योरिटी वाले सोने के सिंपल एवरेज क्लोजिंग प्राइस के आधार पर कैलकुलेट की जाती है।

इसके लिए क्या है प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस?

8 सितंबर, 2026 को ड्यू प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस, SGB की प्रति यूनिट 15,384 रुपये तय की गई है, जो पिछले तीन बिज़नेस डेज़ के सोने के क्लोजिंग प्राइस के सिंपल एवरेज पर आधारित है।

SGB 2020-21 सीरीज़ VI ऑनलाइन बॉन्ड के लिए 5067 रुपये प्रति ग्राम पर इश्यू किया गया था। यह प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की तारीख पर लगभग 204% का एब्सोल्यूट सिंपल रिटर्न देगा।

एब्सोल्यूट रिटर्न 15384 रुपये – 5067 रुपये = 10317 रुपये (ब्याज को शामिल किए बिना)

प्रतिशत के हिसाब से (Rs 10,317÷ Rs 5,067) × 100 = 203.6%

लगभग 204% एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है कि इस SGB सीरीज में इसके लॉन्च के समय 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट आज लगभग 3.04 लाख रुपये का होगा, जिसमें मूलधन पर मिलने वाला ब्याज शामिल नहीं है।

जिन इन्वेस्टर्स ने इसी सीरीज़ के SGB ऑफलाइन खरीदे थे, उनके लिए इश्यू प्राइस 5,117 रुपये प्रति ग्राम सोना था। इन SGB की ऑनलाइन खरीद पर 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था।

यह भी पढ़ें: 5 रुपये से शुरू कर सकते हैं गोल्ड में निवेश

आज के समय में डिजिटल गोल्ड के जरिए आप बहुत कम रकम से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि डिजिटल गोल्ड में निवेश की शुरुआत सिर्फ 5 रुपये से भी की जा सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…