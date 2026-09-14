Retail Inflation: अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82% पर पहुंच गई, जो जुलाई में 4.45% थी। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेजी के कारण हुई।

नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) द्वारा जारी CPI आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.95 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले महीने यह 5.52 प्रतिशत थी।

रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए CPI महंगाई दर का अनुमान 5 प्रतिशत लगाया है, जिसमें दूसरी तिमाही (Q2) के लिए 4.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही (Q3) के लिए 5.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही (Q4) के लिए 5.5 प्रतिशत का अनुमान है।

यह भी पढ़ें: ‘टाटा संस को लाना होगा IPO’, RBI ने टाटा ग्रुप की प्राइवेट कंपनी बने रहने अर्जी ठुकराई

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, महंगाई की चिंताओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मुख्य शॉर्ट-टर्म पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया। RBI का आधिकारिक लक्ष्य महंगाई दर को 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा के भीतर रखना है।

इस बीच, थोक मूल्य-आधारित महंगाई दर जुलाई के 9.78 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 9.92 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों, ईंधन और मैन्युफैक्चर्ड सामानों की बढ़ती कीमतें थीं।

यह भी पढ़ें: रूस से तेल, चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स… BRICS देशों के साथ ऐसा है भारत का कारोबार

अगस्त में थोक महंगाई भी बढ़ी

सरकार ने आज थोक महंगाई के भी आंकड़ें जारी किए हैं, जिसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में थोक महंगाई अगस्त में लगातार बढ़त के साथ 9.92% पर पहुंच गई है। खाने-पीने की चीज़ों, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों और ईंधन व बिजली की कीमतों में तेजी इसकी प्रमुख वजह रही।

सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर जुलाई के 9.78% से बढ़कर अगस्त में 9.92% हो गई।

अगस्त में सबसे ज्यादा दबाव खाने-पीने की चीजों, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों और ईंधन व बिजली की कीमतों से देखने को मिला। खाद्य वस्तुओं के इंडेक्स में महंगाई दर जुलाई के 6.65% से बढ़कर अगस्त में 7.05% हो गई, जिससे रोजमर्रा की जरूरी चीजें और महंगी हुईं।