September IIP Data: सितंबर में इंडिया का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) 6.7% रहा, जबकि अगस्त में यह 8% था। बुधवार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तरफ से जारी डेटा में इसकी जानकारी दी गई है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सितंबर महीने में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले तीन प्रमुख क्षेत्र (मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण (19.0%), विद्युत उपकरणों का निर्माण (33.9%), और रबर तथा प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण (19.9%) रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अगस्त में यह संशोधित वृद्धि 8.6% थी।

वहीं, बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में सितंबर में 11.2% की वृद्धि हुई, जबकि एक महीने पहले इसमें 12.3% की बढ़ोतरी हुई थी। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में 5.8% की वृद्धि हुई, जबकि खनन और उत्खनन क्षेत्र में 6.2% की गिरावट आई।

कार और फोन जैसी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में सितंबर में सालाना आधार पर 6% की वृद्धि हुई, जबकि एक महीने पहले इसमें 10.5% की संशोधित बढ़ोतरी हुई थी।

खाद्य पदार्थों और प्रसाधन सामग्री जैसी उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में सितंबर में सालाना आधार पर 1.4% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले महीने इसमें 1.1% की गिरावट आई थी।

पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सितंबर में सालाना आधार पर 10.4% की वृद्धि हुई, जबकि अगस्त में इसमें 15.9% की संशोधित बढ़ोतरी हुई थी।

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सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर अगस्त में 4.83 फीसदी थी, जो सितंबर में बढ़कर 5.54 फीसदी हो गई। महंगाई दर में इस बढ़ोतरी से आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ने की चिंता भी बढ़ गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…