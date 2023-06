एअर इंडिया के बाद इंडिगो की बड़ी डील, 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया

इंडिगो एयरलाइन ने बड़ा ऐलान करते हुए एयरबस के 500 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर बुक कर दिया है।

इंडिगो की बड़ी डील

इंडिगो एयरलाइन ने बड़ा ऐलान करते हुए एयरबस के 500 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर बुक कर दिया है। एअर इंडिया के बाद एक बार फिर किसी एयरलाइन इतनी बड़ी डील की है। डील के तहत इंडिगो A320NEO, A321NEO और A321XLR जैसे 500 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले एअर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट की डील की थी, तब उसे सबसे बड़ी खरीद बताया गया था। लेकिन अब कुछ ही महीनों के अंदर इंडिगो ने उस डील को काफी पीछे छोड़ दिया है और 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है।

