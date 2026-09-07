भारत के युवा उद्यमी अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। Forbes Real-Time Billionaires List के 7 सितंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, 40 साल से कम उम्र के कई भारतीय स्टार्टअप फाउंडर्स ने अपनी कंपनियों के दम पर अरबों डॉलर की दौलत बनाई है।

इस लिस्ट में AI, एडटेक, ई-कॉमर्स, फिनटेक और सॉफ्टवेयर सेक्टर के नाम शामिल हैं। सबसे अमीर युवा भारतीय अरबपति Perplexity के CEO अरविंद श्रीनिवास हैं, जबकि PhysicsWallah, Meesho और Razorpay के संस्थापक भी इस सूची में जगह बनाने में सफल रहे हैं…

अरविंद श्रीनिवास : 32 वर्षीय अरविंद श्रीनिवास चेन्नई के रहने वाले हैं और AI सर्च स्टार्टअप Perplexity के CEO व को-फाउंडर हैं। उनकी अनुमानित संपत्ति 2.1 अरब डॉलर है, जिससे वे 40 वर्ष से कम उम्र के सबसे अमीर भारतीय अरबपति बन गए हैं। प्रसन्ना शंकर : 38 वर्षीय प्रसन्ना शंकर ने 2016 में पार्कर कॉनराड के साथ मिलकर Rippling की स्थापना की थी। Rippling एक HR और वर्कफोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसकी वैल्यूएशन निजी निवेशकों के अनुसार अरबों डॉलर में पहुंच चुकी है। Forbes के मुताबिक उनकी रियल-टाइम नेटवर्थ 1.5 अरब डॉलर है। प्रतीक बूब : प्रतीक बूब ने अलख पांडे के साथ मिलकर 2020 में PhysicsWallah को एक ई-लर्निंग ऐप के रूप में लॉन्च किया था। 2025 में कंपनी के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद प्रतीक बूब अरबपतियों की सूची में शामिल हुए। उनकी नेटवर्थ 1.5 अरब डॉलर आंकी गई है। अलख पांडे : PhysicsWallah के संस्थापक अलख पांडे की भी संपत्ति 1.5 अरब डॉलर है। उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाने से अपने सफर की शुरुआत की थी। विदित आत्रेय : 36 वर्षीय विदित आत्रेय मीशो के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। मीशो छोटे कारोबारियों और सोशल कॉमर्स मॉडल के जरिए तेजी से बढ़ा और 2025 में लिस्टिंग के बाद विदित की नेटवर्थ 1 अरब डॉलर तक पहुंच गई। शशांक कुमार : IIT रुड़की से पढ़े शशांक कुमार ने Razorpay की सह-स्थापना की। उनकी रियल-टाइम संपत्ति 1 अरब डॉलर है। हर्षिल माथुर : 35 वर्षीय हर्षिल माथुर Razorpay के दूसरे सह-संस्थापक हैं। Forbes के मुताबिक हर्षिल की नेटवर्थ भी 1 अरब डॉलर है।

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भारत का फार्मास्युटिकल सेक्टर दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और इसके पीछे कई भारतीय उद्योगपतियों का बड़ा योगदान रहा है। वैक्सीन से लेकर जेनेरिक दवाओं तक, इन कारोबारियों ने वैश्विक बाजार में भारत का दबदबा बनाया है।

फोर्ब्स रियल-टाइम अरबपति 2026 के मुताबिक, साइरस पूनावाला, दिलीप संघवी, मुरली दिवि, पंकज पटेल और समीर मेहता भारत के 5 सबसे अमीर फार्मा कारोबारी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में…

नोट: यह लिस्ट Forbes Real-Time Billionaires के 7 सितंबर 2026, शाम 5:40 बजे तक उपलब्ध रियल-टाइम डेटा पर आधारित है।