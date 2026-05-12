भारत की खुदरा महंगाई अप्रैल में पिछले महीने के 3.4% से बढ़कर 3.8% हो गई। यह रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के 4% के लक्ष्य के और करीब पहुंच गई है, क्योंकि खाने-पीने की चीज के दामों में बढ़ोतरी का असर अब घरों के खर्च पर भी पड़ने लगा है।

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